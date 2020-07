Encuentro Confidencial con Andrés Malamud

Este brillante pensador nacido en Argentina y que reside desde hace 18 años en Portugal, aborda el particular momento que vive la humanidad a partir de la irrupción del Coronavirus. La respuesta de los estados y las sociedades, la ausencia de liderazgos, los desafíos presentes y futuros. Un apasionante diálogo que vale la pena escuchar.

Andrés Malamud es el investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia). Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck (Heidelberg, Alemania) y en la Universidad de Maryland, College Park (Estados Unidos), así como profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal.

Sus intereses de investigación abarcan las instituciones políticas, los procesos de integración regional, los partidos políticos y las teorías de la democracia. Sus áreas de especialización geográfica son Europa y América Latina. Sus trabajos han sido traducidos a seis idiomas y publicados en libros y revistas académicas de veinte países, entre ellas

Latin American Research Review, Cambridge Review of International Affairs, Latin American Politics and Society, European Political Science, Latin American Perspectives y Journal of European Integration.

Malamud ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano y participa en las redes académicas europeas del BID y la CAF. Ha integrado el comité ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política (APCP). En Argentina, sus columnas de opinión aparecen regularmente en El Estadista y La Nación.

