Lo expresado por el Presidente de AMIA es funcional a otros intereses que no son los de la comunidad judía.

En diálogo con Pensando Las Noticias ,el Dr.Alberto Indij, Ex presidente de DAIA, amplió los conceptos vertidos en una nota de su autoría, AMIA: el juicio en ausencia, único camino hacia la verdad.

“Los dichos del Presidente de AMIA motivaron que escriba este artículo”

“El presidente de AMIA había sido interrogado (luego de una reunión con el Presidente Alberto Fernández) por el juicio por encubrimiento y éste afirmó que no es un tema de la AMIA”. situación que llamó la atención.

En el discurso del 16 de mayo con motivo de la recordación del atentado “ Me llamó la atención que no mencionara al fiscal Nisman y segundo insólitamente se manifestó en contra del juicio en ausencia, vaya a saber de donde se instruyó ya que no es un experto en el tema, no es abogado, nunca se había manifestado sobre este tema y para mí tanto la falta de mención del asesinato del Fiscal Nisman como este tema del juicio en ausencia es funcional a otros intereses que no son los intereses de la comunidad judía. A esto debemos agregar que la AMIA viene monopolizando el acto del 18 de julio sin la participación como era habitual de la DAIA (ni de los familiares) y además la AMIA se convirtió en el interlocutor del Gobierno Nacional en reemplazo de la DAIA violando todas las incumbencias comunitarias desde la creación de la DAIA en el año 1935”.

“Si es o no la solución el juicio en ausencia, está en el artículo que escribí”

“Nosotros tuvimos la oportunidad durante nuestra gestión 2015 – 2018 de conversar con el juez que instruía la causa, el Juez Canicoba Corral. Le consulté si aplicaría el Juicio en Ausencia si fuera sancionado por el congreso ya que el proyecto tenía estado parlamentario y me dijo que él no era partidario del juicio en ausencia pero si la sancionaba el congreso el la iba a aplicar” Así que creo no será la solución que satisfaga a todos los doctrinarios y expertos en el tema puede ser pero no veo otra solución para avanzar en la paralizada causa AMIA”.

Indij señaló “Amia en la actividad que realiza y lo que es de su incumbencia esta muy bien gestionada, tiene un brillante director ejecutivo, pero no es la representación política de la comunidad, en eso no tiene el expertís. Yo entiendo y no soy un neófito en este tema que la AMIA tiene muchos proyectos en común con el gobierno, no sólo con este gobierno, con todos los gobiernos no importa el sesgo político“.

“Nosotros como comunidad judía somos los primeros que debemos implementar lo que haga a una conducta democrática plena, los judíos siempre viven plenamente cuando existe una democracia”. Para la comunidad judía vivir en democracia es aire puro, es vivir en la esencia de un sistema donde la comunidad puede desarrollarse libremente”.

“No necesariamente una sentencia en un juicio en ausencia tiene que ser condenatoria, también puede ser absolutoria sino están las pruebas necesarias”

“Yo estoy planteando que en artículo tres del memorándum de entendimiento que fue planteado inconstitucional como todos sabemos dice que los países intercambiaran información con lo cual los funcionarios sindicados de la época seguramente tienen elementos para aportar a la causa y sería muy importante que en el juicio en ausencia ellos aporten esas pruebas y ahí va a emerger la verdad del atentado, si es otra verdad distinta de la que está en este momento en la causa que instruyó Galeano y Canicoba Corral y Nisman con todas las deficiencias que sabemos que tiene la investigación de esa causa, por eso propongo como salida y no soy el único la ley de Juicio en ausencia”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai