La DAIA debe realizar un cambio copernicano

Alberto Indij, último presidente de la entidad antes de la actual gestión, reflexionó en Radio Jai sobre la marcha de la institución en vísperas de lo que serán las próximas elecciones de la entidad política representativa de la comunidad.

Respecto de la actualidad de la institución Indij señaló: “La DAIA está atravesando un periodo de enormes dificultades, como todas las instituciones en la gestión por la pandemia, pero pareciera que ha perdido peso específico en la consideración dentro y fuera de la comunidad. Está sufriendo un enorme deterioro por una serie de factores que es largo de enumerar. Yo creo que se impone un cambio copernicano, ya la institución no puede ser gestionada de la misma manera como se gestionó en los 85 años”

En relación al llamamiento argentino judío que cuestiona la legitimidad de la DAIA como representación de la judería argentina indicó que “por más que algunos quieran invisibilizarlo yo creo hay que tenerlo muy muy en cuenta, no es como la gran mayoría de la gente piensa, el llamamiento Argentino Judío está de alguna manera dirigido por Jorge Elbaum, un ex director ejecutivo de la DAIA, es un sociólogo, es una persona muy muy inteligente y que directamente representa las posiciones junto con Verbitzky del gobierno nacional. Trabajan muy bien, en tandem con abogados que están directamente interfiriendo en la denuncia de Nisman con presentaciones en el expediente, son muy inteligentes y no podemos ignorarlos, yo creo que lo peor que se puede hacer en esta instancia es ignorar el trabajo que están realizando el llamamiento. El Llamamiento para decirlo concretamente es Elbaum es Zanini y es Cristina, entonces hay que tomarlo muy en serio porque trabajan muy bien” Yo creo que es uno de los errores que está cometiendo la DAIA y otros factores de la comunidad Judía Argentina”

Indij comentó que viene hablando con instituciones y que la mayoría la planteo que debe venir una nueva generación de dirigentes más jóvenes, no por la juventud sino por las ideas. Estamos en un mundo cambiante a pasos acelerados y hay que tener criterios organizativos y de acción completamente distintos” Resaltó las experiencias de tres instituciones a modo de ejemplo, Hacoaj, Hebraica y Macabi que han resultado muy exitosas. Gente joven con muy buenos equipos.

En relación a los candidatos en boga donde el actual presidente Jorge Knoblovits busca ser reelecto y Claudio Avuj ex director ejecutivo de la institución que luego se incorporara a la política partidaria de la mano del gobierno de Mauricio Macri donde primero en la ciudad se desempeñara como director de colectividades y luego a nivel nacional como Secretario de Derechos Humanos e incluso una tercera postulación de un grupo que acompañaría al ex vicepresidente de AMIA José Scaliter.

Indij señaló que “no voy a ser yo quien levante el dedo sobre ningún candidato, bienvenido sea que existan 50 candidatos que tengan la intención de dirigir la institución política de la comunidad pero si tengo que verter una opinión sobre el perfil que tendría que tener un candidato, sabemos que la DAIA es la representación política y no pareciera ser bueno que un candidato a presidente de la DAIA adscriba en forma tan directa a un partido político que fue gobierno hace un año y medio y que está compitiendo nuevamente para las elecciones de medio término en octubre o noviembre y en dos años vamos a tener nuevamente elecciones para presidente de la república”.

Con respecto al futuro señaló que le gustaría ver a un equipo de gente joven a cargo que se acompañe y asesore con gente mayor que tiene experiencia en los temas comunitarios, que conoce la historia y como se integró esta comunidad. La necesidad de equipos profesionales que acompañen la tarea dirigencial voluntaria fue un planteo de Radio Jai a lo que Indij señaló “Sin ninguna duda debe haber un nuevo paradigma de gestión, pero para eso también se requieren recursos económicos que no es fácil gestionarlos y conseguirlos”.

