Los dueños de perros de Tel Aviv ahora deben registrar el ADN de su perro en la municipalidad

La municipalidad de Tel Aviv-Yaffo aprobó una enmienda a la ordenanza municipal, que obliga a los dueños de perros a registrar a sus mascotas en una base de datos de ADN. Esto permitirá que los inspectores municipales recolecten muestras de las heces de los perros que no se hayan recolectado en las calles, y se enviará una multa por correo al propietario que no limpió. De acuerdo con la ordenanza, también se les cobrará por los gastos de muestreo y análisis.

La ley se ha presentado al Ministerio del Interior para su examen y está pendiente de aprobación. El municipio calculó que cada mes no se recogen de la calle unos 500 kilos de heces de perro, y espera que esta nueva ley funcione para disminuir la cantidad. “El municipio, por su parte, ha trabajado arduamente para erradicar el tema de la recolección de heces, distribuyendo boletos a los dueños de perros, colocando instalaciones de recolección de bolsas en jardines y parques y estableciendo decenas de parques para perros en toda la ciudad, pero esto no disminuye la cantidad de perros. la responsabilidad de los propietarios de mantener limpio el espacio público ”, dijo un representante del municipio.

La proporción de humanos a perros en Tel Aviv-Yafo es una de las más altas del mundo, con una de cada 11 personas en el área que tiene un perro. El municipio lanzó su campaña alentando a los dueños a recoger los excrementos de sus perros en abril luego de que se constatara que durante 2020 hubo un aumento significativo en la cantidad de heces de perro no recolectadas por los dueños de perros en la ciudad, así como un aumento en la insatisfacción de los residentes con este peligro.

Solo en 2020, se abrieron unas 6.766 llamadas de servicio en el centro de servicio 106 Plus y en la aplicación 106+, con respecto a la limpieza y el cumplimiento en el espacio público. La Patrulla Verde, que se encarga de hacer cumplir el tema, distribuyó más de 3.500 boletos a las personas que no recolectaron las heces de su perro.

“La limpieza del espacio público es una parte integral de la apariencia de la ciudad, y el municipio espera que las acciones municipales para reducir el fenómeno realmente generen un cambio entre los dueños de perros que no recolectan las heces de sus perros en la ciudad”. “dijo su declaración.

“El municipio cree que a través de la información, el cumplimiento y la cooperación de todos los vecinos de la ciudad, habrá una mejora en este tema, en aras de la calidad de vida en la ciudad”.

