Los terroristas de ISIS, Al Qaeda y Hamas recaudan más de 1.000 millones de dólares al año en criptomonedas

Por Gustavo Sierra

Cuentan con expertos en transacciones con las divisas virtuales. De esta manera reciben donaciones y envían dinero a sus milicianos en Europa para financiar atentados.

Las criptomonedas están haciendo muy ricos a los inversionistas en Occidente y, al mismo tiempo, creando un circuito de financiación, también muy lucrativo, para los grupos terroristas de Oriente. En las regiones de Siria donde aún controlan territorio los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al Assad y donde también operan filiales de ISIS y Al Qaeda, funcionan decenas de oficinas especializadas en el cambio de Bitcoins y otras nominaciones virtuales. El partido militar Hamas que controla la Franja de Gaza también elude las sanciones recibiendo fondos en criptomonedas. En Francia, continúa el juicio contra un grupo de yihadistas que crearon “la arquitectura de una red de financiación al terrorismo a través de ciberdivisas”. “Las criptomonedas no fueron creadas para financiar el terrorismo, pero cumplen la misma función”, comentó Yaya Fanusie, un ex analista de la CIA que ahora es consultor en el tema. “Muchos se están enterando recién ahora de cómo trabajar con este tipo de inversiones. Los terroristas islámicos ya llevan seis años haciéndolo. Y cada vez realizan transacciones más sofisticadas y más difíciles de detectar”.

Las criptomonedas son muy atractivas para los terroristas y todo tipo de delincuente porque les permite guardar y transferir dinero sin una autoridad central que pueda cerrar cuentas y congelar fondos. Cualquier persona en el mundo puede crear una dirección de Bitcoin y comenzar a recibir monedas digitales sin siquiera dar un nombre o un domicilio. Los cálculos de Interpol hablan de que los grupos terroristas manejaron más de 1.000 millones de dólares en monedas virtuales en 2020.

En la página web de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, los visitantes recibían una dirección única de Bitcoin a donde podían enviar donaciones de la moneda digital. El sitio que bloqueó el ejército israelí hace algunas semanas, durante la última confrontación de Gaza, estaba disponible en siete idiomas y presentaba el logotipo de las brigadas, con una bandera verde y una metralleta, y contenía un video donde se explicaba en forma muy didáctica cómo adquirir y enviar bitcoines sin ser detectados por las agencias de inteligencia.

En este mensaje de un grupo sirio afiliado a la red terrorista de Al Qaeda se da una dirección de Bitcoin para hacer “donaciones”. (Middle East Media Research Institute via The New York Times)