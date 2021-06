Protestas en la Autoridad Palestina reflejan la crisis de gobernabilidad de Abbas

Fue un espectáculo poco común: cientos de palestinos pidiendo el fin de los 16 años de gobierno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a sólo unos cientos de metros de su oficina en Ramallah.

“Fuera, fuera, déjanos”, coreaban los manifestantes al presidente mientras marchaban por el centro de Ramallah el sábado. Filas de policías antidisturbios, con largas porras y escudos de plástico, golpearon a algunos manifestantes que intentaron acercarse a la oficina del presidente de la Autoridad Palestina. A continuación, filas de agentes vestidos de civiles se adentraron en la multitud para detener a los manifestantes, a veces con violencia.

La sede del poder de la Autoridad Palestina rara vez ve grandes manifestaciones contra su liderazgo. Las últimas grandes concentraciones fueron en 2019, cuando miles de palestinos se reunieron para protestar contra la polémica ley de seguridad social de la Autoridad Palestina.

Pero la frustración ha ido aumentando durante meses. Y la muerte del conocido crítico Nizar Banat -supuestamente tras ser asesinado mientras estaba bajo custodia de la Autoridad Palestina- fue suficiente para desencadenar una ola de manifestaciones en Ramala y Hebrón.

En un marcado cambio, los manifestantes han pedido directamente la destitución de Abbas, no la reforma. “El pueblo quiere la caída del régimen”, coreaban, un eslogan que recuerda a las revoluciones árabes de 2011.

“Son cánticos sin precedentes. Hemos visto protestas en el pasado contra las detenciones políticas, por los derechos humanos, contra la corrupción, pero no como lo que hemos visto en las últimas manifestaciones. Esto es peligroso”, dijo Hatem Abd al-Qader, miembro del Consejo Revolucionario de Fatah, a The Times of Israel.

El movimiento aún no se ha extendido desde Hebrón y Ramallah al resto de las ciudades de Cisjordania. La primera se considera habitualmente un bastión de los rivales de Hamás de Abbas, mientras que en la segunda las protestas han sido mucho más débiles, con la asistencia de cientos y no de miles de personas.

Los manifestantes han reflejado una gran pero frágil carpa de opositores a la Autoridad Palestina: islamistas ultraconservadores que pretenden restaurar el califato islámico, activistas del grupo terrorista Hamás, liberales de la sociedad civil que esperan reformar la Autoridad Palestina y activistas de izquierdas que se oponen a la AP por principios.

Banat, un activista de 44 años de Dura, cerca de Hebrón, había desarrollado un seguimiento leal en su página de Facebook. Subía vídeos sencillos, a menudo sólo él mismo sentado frente a un muro blanco, arremetiendo contra la Autoridad Palestina.

Banat criticaba a todo el espectro político palestino, desde el movimiento Fatah de Abbas hasta Hamás. Su estilo era cáustico y furioso, a menudo abiertamente provocador. También se oponía firmemente a Israel, comparando el sionismo con los efímeros reinos cruzados; un día, juró, el Estado israelí también caería.

Sus preocupaciones resonaban entre los palestinos de a pie. Muchos consideran que la Autoridad Palestina es corrupta, autocrática e ineficaz para hacer realidad su sueño de un Estado independiente.

“El sentimiento que prevalece hoy en día entre amplias franjas del pueblo palestino es que no lucharon y se sacrificaron en el camino de la liberación para crear un régimen autoritario que coarta la libertad de expresión y las libertades de sus ciudadanos”, escribió el analista político palestino Jihad Harb tras el asesinato de Banat.