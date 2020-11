El líder supremo iraní acusó al “sionismo” por los incidentes en París

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, vinculó a Israel con los ataques terroristas en Francia en tweets publicados el día martes.

“Hoy, los principales enemigos del Islam son los poderes arrogantes y el sionismo”, proclamó Khamenei, y agregó que “la última manifestación de su enemistad fue el incidente de París”.

Por “incidente”, el líder de Irán pareció referirse a las caricaturas del profeta Mahoma que fueron mostradas por un maestro en clase en París, lo que resultó en la decapitación del hombre.

Today, the main enemies of Islam are the Arrogant Powers & Zionism. The last manifestation of their enmity was the Paris incident. It is not just about one caricaturist committing a wrongdoing. Arrogant Powers & Zionism support this. That's why they speak in defense of such acts.

