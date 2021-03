RSF demanda en Alemania al príncipe heredero saudita por caso Khashoggi

Reporteros Sin Fronteras demanda por crímenes contra la humanidad al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, especialmente por su “responsabilidad” en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

“RSF ha presentado una denuncia ante el fiscal alemán contra el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán por crímenes de lesa humanidad, revelando la naturaleza generalizada y sistemática de la persecución de periodistas y el asesinato de Jamal Khashoggi”, anunció Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la red social Twitter.

Presentada el lunes (1.03.2021) “ante el fiscal general de la Corte Federal de Justicia de Karlsruhe”, competente en “los principales crímenes internacionales”, la demanda subraya “la persecución generalizada y sistemática de los periodistas en Arabia Saudita” y, además del príncipe heredero, señala a otros cuatro altos responsables sauditas, informa un comunicado de RSF.

