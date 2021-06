Devolución de gentilezas “No puede ser que cada vez que a la Argentina se le da la gana, Israel se queda sin carne”

Galit Ronen, la embajadora de Israel en Argentina, afirmó hoy: “Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”.

Israel es el segundo mercado de exportaciones de carne argentina luego de China. Hace un mes, de manera unilateral, Argentina decidió suspender sus exportaciones al mundo, con la intención de reducir el costo del producto para su mercado local. No sólo no lo logró bajar el costo, sino que se incrementó. La medida queda sin efecto el próximo jueves, pero no sus consecuencias.

Empresas Israelíes que adquieren Carne Kasher ha invertido de manera significativa en la compra de frigoríficos locales y traído a contingentes importantes de Shojatim (matarifes) y Mashguijím (supervisores).

Paraguay, Uruguay e incluso Brasil siempre están a la espera de ser proveedores mayores, pero la carne argentina, especialmente la de la zona de La Pampa, gozan de un gran prestigio a nivel internacional.

El embajador Sergio Urribarri en conjunto con la Cámara de Comercio argentino-israelí realizaron una intensa gestión para que Israel nuevamente optara por la carne argentina.

Seguirá Israel optando por la carne Argentina a pesar de los caprichos de interrumpir de un día para otro sus exportaciones?

