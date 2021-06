Israel comenzará a vacunar a adolescentes de 12 a 15 años la próxima semana

El Ministerio de Salud dijo hoy miércoles que comenzaría a vacunar a los adolescentes de 12 a 15 años contra el coronavirus a partir de la próxima semana. Comenzará con aquellos que tengan mayor riesgo de enfermadad grave por Covid-19 y con aquellos que conviven con la familia que enfrentan el mismo peligro.

Las familias que esperan viajar al extranjero también serán incluidas en la primera ronda de vacunaciones, dijo el ministerio. Aparte de esos grupos, cualquier otra persona que quiera vacunar a sus hijos adolescentes podrá hacerlo.

El ministerio enfatizó a The Times of Israel que la vacunación no será obligatoria para los adolescentes, solo aconsejó, y los padres podrán decidir si quieren que sus hijos reciban las vacunas.

El director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy, ya estaba en conversaciones con las organizaciones de gestión de la salud del país en preparación para que vacunen a los adolescentes, dijo el ministerio.

Aunque el ministerio no especificó una fecha, a principios de esta semana, Channel 12 News informó que la campaña de vacunas comenzará el domingo.

La decisión de seguir adelante con la vacunación de los adolescentes se produjo después de una reunión el martes por la noche a la que asistieron funcionarios de salud, incluidos Levy y Nachman Ash, así como representantes de la Asociación Pediátrica de Israel.

La reunión deliberó sobre las posibles complicaciones de la expansión del programa de vacunas, incluidos los problemas cardíacos, a raíz de un informe del ministerio sobre un posible vínculo entre la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech y decenas de casos de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco. , en hombres menores de 30 años.

A pesar de la evidencia del vínculo, los funcionarios decidieron que el beneficio de la vacuna superaba con creces el peligro que representaba para los adolescentes.

Incluso en los casos de problemas cardíacos detectados entre las personas de 16 a 19 años que ya recibieron la vacuna, “fue mínima y la mayoría de los casos pasaron sin complicaciones”, dijo el ministerio.

Un informe del ministerio el martes encontró que desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, se informaron 275 casos de miocarditis en todo el país, 148 de ellos muy cerca de cuando el paciente recibió una dosis de la vacuna.

Poco después de la primera dosis, se informaron 27 casos, incluidas 11 personas con afecciones preexistentes, de 5,401,150 personas que recibieron una inyección. Sin embargo, eso aumentó a 121 casos, incluidas 60 personas con afecciones preexistentes, de 5.049.424 dentro de los 30 días posteriores a la segunda inyección.

El ministerio dijo que la gran mayoría de los afectados eran hombres menores de 30 años, particularmente entre las edades de 16 y 19. La mayoría de los casos fueron leves, y los pacientes fueron dados de alta del hospital después de cuatro días, encontró el informe, como es habitual en la miocarditis.

Una muerte estuvo relacionada con la miocarditis, pero no se demostró de manera concluyente, según el informe. El informe encontró que el vínculo entre la vacuna y la miocarditis disminuyó a medida que aumentaba la edad. Algunos expertos en salud han sugerido darles a las personas más jóvenes solo una inyección para evitar los efectos secundarios de la segunda dosis.

También el martes se informó que un miembro del panel del Ministerio de Salud que viene asesorando sobre la vacunación COVID-19 recibió amenazas de muerte durante el proceso de aprobación para la inoculación de niños.

La profesora Galia Rahav del Centro Médico Sheba recibió mensajes amenazantes de anti-vacunas en línea, incluidas imágenes de lápidas con su nombre y un “pulsa dinura”, una maldición de muerte judía que se traduce literalmente como “latigazos de fuego”, informó la emisora ​​pública Kan. .

El hospital dijo que estaba coordinando con la policía las amenazas y proporcionará seguridad a Rahav en todo momento.

La campaña de vacunación masiva de Israel, que ya ha dado ambas inyecciones a más de la mitad de la población, junto con las medidas de bloqueo, redujo las tasas de infección de miles por día a principios de año a solo unas pocas docenas en las últimas semanas.

Solo se detectaron 35 casos nuevos el martes, según cifras del Ministerio de Salud publicadas el miércoles.

Desde el comienzo del brote a principios del año pasado, 839,515 personas han sido diagnosticadas con COVID-19 en Israel y ha habido 6,413 muertes por la enfermedad.

