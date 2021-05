Es Gaza pobre?

He estado callada, callada desde el refugio, porque no puedo enfrentar el odio y el vil antisemitismo que asoma su fea cabeza cada vez que hay una guerra.

Gaza, pobre, pobre Gaza, que afirmó que Israel mantuvo la vacuna de su población, que Israel mató de hambre y mató a niños, que Israel es un colonizador, una nación del apartheid …. orden, o bombardearemos sus ciudades. Bombardearemos todo el país. ¿Bombardear un país por una disputa legal sobre el alquiler impago de una propiedad comprada en 1875? ¿¿Qué??

Además, pagamos nuestras facturas a Israel Electric corp todos los meses. Pero en la pobre Gaza, no pagan los suyos. Los ciudadanos israelíes subvencionan su poder. Para que puedan fabricar bombas y túneles para aterrorizar a los ciudadanos israelíes. Piense en eso por un segundo. Subvencionamos el terror que llueven sobre nosotros.

Pobre Gaza. Sin comida, sin combustible, sin energía, sin vacunas.

Pobre Gaza, excepto con suficiente dinero para comprar y lanzar 1500 misiles con miles más almacenados para mañana o para el día siguiente. (Cada uno cuesta $ 45,000 USD, por lo que la guerra de hoy aparentemente le costó al pobre Gaza algo así como … $ 63,000,000 USD)

Pero la pobre Gaza, sin escuelas y sin hospitales nuevos, pero con recursos para construir túneles avanzados, sistemas de túneles de ataques terroristas que se extienden millas de profundidad en Israel. (Costo estimado: 150 millones de dólares)

Pobre Gaza, sin desarrollarse, sin viajar en avión, sin dirigir su propio país como lo deseen.

Bueno, la pobre Gaza envió hoy 700 misiles a civiles israelíes, quemó miles de acres de cultivos y alimentos con globos terroristas llenos de explosivos y lanzó múltiples ataques cibernéticos en todo el mundo. Ah, y apuntó a un aeropuerto civil, que ahora está cerrado. Israel tiene un aeropuerto. Ahora estamos todos atrapados aquí juntos. La pobre Gaza disparó contra un AEROPUERTO lleno de vuelos civiles. A propósito.

Pobre Gaza, que no alimenta a sus hijos con los camiones de ayuda pagados y entregados por el Estado de Israel y sus ciudadanos, que llegan cada maldito día, mientras le dicen al mundo que se muere de hambre. En cambio, los líderes de HAMAS son multimillonarios y Biden acaba de prometer miles de millones más.

Pobre Gaza, donde los niños se ven obligados a martirizarse por el liderazgo de Hamas, a quienes les importa un carajo si esos mismos niños viven o mueren.

Pobre Gaza. Alguien, por favor, ayude al maldito pueblo de Gaza … Lo hemos intentado durante más de 40 años, pero sus líderes corruptos, el deseo inexistente de paz y la incapacidad de controlar sus elementos extremistas nos dejan aquí.

No tenemos guerra en nuestros corazones. Queremos paz y seguridad y fronteras tranquilas para todos. No buscamos destruir nada, no matar a nadie. No queremos más tierra y, de hecho, seguimos regalándola a cambio de la PAZ prometida. ¿Qué horrible nación conquistadora de colonizadores hace eso? No escucharás a un verdadero sionista gritar MUERTE a todos los ÁRABES o matar al musulmán. Pero todos los días, ese es el llamado, matar a todos los judíos. En cualquier lugar donde nos pueda encontrar, utilizando los medios necesarios. Hoy el llamado de las mezquitas fue que se nos decapitara por todos los medios necesarios, dondequiera que nos encontremos.

Estoy cansado. Y francamente enojado, con el mundo, por arrojarnos literalmente a los lobos. Ustedes judíos, vayan allá, de regreso a donde vinieron. Realmente no te queremos aquí, ni allá ni en ningún lado. Oh, espera, fuiste allí, a ese páramo de la nada, a ese lugar del que vienes. Espera, lo hemos reconsiderado, la ONU ha decidido unilateralmente que tú tampoco deberías estar allí.

Cuando apoye a grupos que cantan “DEL RÍO al MAR, Palestina será LIBRE”. Te ruego que mires un maldito mapa. ¿Qué RÍO y qué MAR? El único RÍO es el Jordán y el único Mar el Mediterráneo. Entonces, ¿dónde deja eso a los JUDÍOS? No nos deja absolutamente en ninguna parte. Flotando muerto en el Mediterráneo, supongo.

Y así llegamos al meollo de la cuestión, creo. Somos tolerados (tal vez), por un tiempo, tal vez. Pero durante 2000 años hemos vagado después de ser exiliados de Israel, siempre odiados, siempre perseguidos, siempre indeseados. Así que seamos realistas. Solo quedan 13 millones de judíos en todo el mundo, y la mayoría de la gente, tal vez incluso usted, sinceramente desearía que no hubiera ninguno.

Sí, el pequeño Israel es el hogar de solo 7 millones de judíos. Little Israel es el hogar de un total de 9,5 millones de personas. Little Israel tiene 9 malditas millas de ancho en algunos puntos, y en 1948, cuando se estableció, era un yermo yermo de la nada que nadie quería, y todos asumieron que sería un lugar para esos malditos refugiados judíos de los campos de exterminio de Alemania y Polonia iría a sufrir tranquilamente y tal vez, si el mundo tenía suerte, sería atacada por todos los ejércitos árabes, perdería y moriría.

Solo que no lo hicimos. Solo trajimos agua e irrigación y drenamos los pantanos y nos deshicimos de la malaria y la enfermedad, e hicimos florecer esta pequeña franja de nada. Un milagro moderno.

Y ese es el verdadero problema. No se suponía que todavía estuviéramos aquí.

Así que sí, mostraré el video del último bombardeo de misiles iraníes introducidos de contrabando en Gaza y lanzados contra nuestras familias. 200 en 5 minutos, desde la pobre Gaza. Y les diré que luchar contra el terrorismo debería ser algo que les importe a todos. Pero no lo harás, y acepto que así es y siempre será así. Y la pobre Gaza es culpa nuestra, porque antes de la Separación no hicimos lo suficiente para ayudarlos, y ahora que destruimos 17 prósperas comunidades israelíes, entregamos nuestras granjas, infraestructura e industria, y dejamos Gaza (a cambio de la PAZ prometida). ), tampoco hemos hecho lo suficiente. No hemos perdido suficientes soldados, ni civiles a causa del terror, ni hemos recibido suficientes ataques con misiles, ni hemos dado suficiente ayuda, o … ni siquiera lo sé … pero claramente, esos malditos judíos son horribles asesinos de bebés solo por la naturaleza del hecho. dejamos Gaza a los habitantes de Gaza exactamente como todos nos pidieron. Solo que ahora has decidido que de alguna manera estaba mal o que no era suficiente, ¡¿o quién sabe más ?!

Sin embargo, puedo decirles por qué, es porque los judíos viven y prosperan aquí. Incluso frente a todos los obstáculos. Incluso cuando es alcanzado por 700 misiles en un solo día.

