Comunicado de la cancillería Argentina: “No sorprende demasiado, estamos en manos de un gobierno con una patología muy especial”

El doctor Emilio Cárdenas, referente de la Diplomacia argentina, de enorme trayectoria en las Naciones Unidas, especialista en conflictos internacionales, se refirió al comunicado de la Cancillería Argentina respecto de la crisis entre Israel y el grupo terrorista Hamas:

“Esa alusión al uso desproporcionado de la fuerza, no es apropiada, es equivocada, sobre todo, frente a la dimensión de los enfrentamientos que están ocurriendo, no solo por los misiles que se disparan sobe Tel Aviv y otras ciudades de Israel, sino también por la magnitud que tienen”. Los controles para el acceso de ese tipo de misiles a zonas de Gaza, han fracasado. No es una sorpresa ya que hace tiempo que las autoridades militares israelíes hablaban de un inventario de misiles de los palestinos muy numeroso y con un poder de destrucción importante. Eso hizo que en el día de ayer (martes) Israel desplegara su poder defensivo mediante la utilización de la llamada Cúpula de Hierro, que intercepta a los misiles en el aire.

Sobre el comunicado de la Cancillería Argentina, Cárdenas dijo que es muy difícil desde aquí decir “qué respuestas son proporcionadas y cuáles no”. “No es tarea para el gobierno argentino, en un escenario de más de mil misiles disparados, hacer ese tipo de comentarios. No ayuda, la Argentina debería simplemente recordar la importancia de la paz y estar dispuesta a hacer lo posible para asegurar el regreso a momentos de paz, para que termine este estallido de violencia, el más fuerte de los últimos tiempos que preocupa dentro y fuera de Israel, porque compromete a la paz del mundo”, expresó.

Sobre la responsabilidad del contenido del comunicado: Es de las autoridades más altas de Cancillería, pero “dudo mucho de que esas personas, que manejan muy bien el tema de Medio Oriente, hubieran aconsejado dar ese tipo de mensaje”. Sobre el viaje que está realizando el presidente Alberto Fernández por distintos países de Europa, y el impacto que puede producir el comunicado de Cancillería expresó: “No sorprende demasiado, estamos en manos de un gobierno con una patología muy especial. Hoy aparecemos frente al mundo en el borde mismo de Occidente, no dentro, no en el corazón. Tenemos estos exabruptos, esas equivocaciones, y es por eso que el Presidente sale a hacer una gira suplicando la ayuda de los acreedores”.

La República Argentina expresa su preocupación por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina; por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes y ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza. pic.twitter.com/XtGsVJaz1X — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) May 11, 2021

CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai