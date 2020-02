“Si Netanyahu no es primer ministro no se interrumpe nada, porque no hizo nada”

La socióloga Batia Siebzehner, quien forma parte del Instituto de Investigación Harry S. Truman para el avance de la paz de la Universidad Hebrea de Jerusalem se refirió a las próximas elecciones y el proceso de paz que busca implementar el primer ministro Benjamin Netanyahu.

A 3 días de que se lleve a cabo la tercera elección parlamentaria en el lapso de un año en el estado judío, Siebzehner anticipó que “acá (en Israel) se habla de una cuarta elección” la cual según la socióloga, estaría caracterizada “por la indiferencia en el público”.

La experta resaltó que la actitud indiferente ante las elecciones puede notarse principalmente en las generaciones jóvenes, donde la participación política no es vista como una obligación que puede llevar a un cambio positivo en la sociedad, sino mas bien como una carga rutinaria. Esto no hace mas que reforzar una tendencia llamada por Siebzehner “un proceso muy fuerte de debilitamiento de la democracia”.

Respecto a las particulares formas israelíes para hacer política pre-electoral, la socióloga dijo: “Los procesos políticos de las últimas épocas tienden a profundizar la grieta entre los distintos grupos más que tratar de unirlos, porque constituye un recurso muy fácil, muy barato para movilizarlo, y en lugar de llevar hacia un encuentro entre grupos, lleva a la hostilidad”.

Respecto a la paz y al debate acerca del “Acuerdo del siglo” propuesto por Donald Trump y aceptado por Benjamín Netanyahu, la experta expresó que “no es un tema que esté en la primera linea en la plataforma de los partidos”, asegurando que el debate no representa un asunto central en la agenda electoral.

El presidente estadounidense, Donald Trump reveló en compañía de Benjamín Netanyahu su plan de paz para Medio Oriente, que es considerado como “histórico” por Israel, pero que ha sido objeto de un fuerte rechazo por parte de los palestinos y distintos sectores de la población israelí.

Sin embargo Siebzehner considera que este asunto no deja de ser importante para la política israelí y regional. “Conseguir la paz a través del programa de Trump es una contradicción porque no está orientado hacia la paz, está orientado hacia una posible solución, pero una paz no se puede conseguir cuando viene de un solo lado mientras que los otros no aceptan lo propuesto”, dijo.

Además, la socióloga criticó ampliamente a Netanyahu por su forma de gobernar cómo por su campaña electoral, caracterizada por una imagen asociada a la seguridad y la defensa de los intereses israelíes.

“Yo creo que Netanyahu en general no hizo gran cosa, no es que si lo interrumpen no se puede seguir. No hay lo que seguir, es algo que no se empezó. Si Netanyahu no sube al gobierno no deja un proceso en la mitad, no es así”, dijo. Y agregó: “No se dio ningún paso hacia adelante que pueda conducir a un proceso de paz, y lograr épocas de tranquilidad no quiere decir que se avance hacia un proceso de paz, no son sinónimos”.

El hecho de que las criticas hacia el actual primer ministro sean diversas, no quita que el apoyo que recibe lo posiciona hoy por hoy, como uno de los dos candidatos mas fuertes, estando muy cerca de renovar su mandato.

Esta posición, en parte se la debe a los votantes de la zona sur del país, quienes sufren día a día los ataques terroristas y los bombardeos provenientes desde la Franja de Gaza, por lo que prefieren a los políticos que se presenten como capaces de solucionar lo compete a la seguridad nacional.

A pesar de esto, Batia Siebzehner cree que esto no es más que una estrategia electoralista basada en una falsa promesa: “Si lo ves desde un punto de vista local, la gente que percibe de manera constante los ataques (…) vota a Netanyahu a pesar de que en todos estos años no se pueda señalar ni un proyecto claro que él haya planteado que pueda cambiar la situación. A pesar de eso votan a Netanyahu, la mayoría por supuesto, no un 100%. Si vemos después de la elección la distribución del voto, vemos que lo apoyan a él. Sin que él presente ningún proyecto concreto para regular la situación”, aseveró la académica.

Batia Siebzehner dijo: “Ese es uno de los logros de Netanyahu; el haber debilitado la democracia. Se está asimilando a los gobiernos populistas. Muchas de sus características tienen una orientación más autoritaria populista que hacia el reforzamiento de las bases democráticas del país. El ataque al sistema judicial, que es uno de los caballitos de batalla para estas elecciones, a la policía, al periodismo libre y todo lo que hasta ahora podría ser llamado los ‘guardianes de la democracia’, son tildados cada vez más como ‘enemigos internos’, que es uno de los juegos del populismo”.

A pesar de sus criticas al gobierno, la experta no se identificó como pesimista, pues “No hay que olvidarse de que esta es una democracia muy joven, no estamos hablando de una tradición democrática de muchos años, y todavía en cierta medida, se paga el derecho de piso de aprender lo que es un régimen democrático. Yo diría que hay fuerzas dentro de la sociedad capaces de superar la crisis actual pero puede llevar un tiempo”.

La profesora Batia Siebzehner nació en Argentina y emigró a Israel en el año 1966, donde ha desarrollado su carrera académica con gran éxito. En la actualidad se desempeña en el Instituto de Investigación Harry S. Truman para el avance de la paz de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

En 1990 culminó su tesis doctoral basada en “Patrones de absorción de la cultura en la América española: México y Argentina, 1790-1825”. Sus líneas de investigación se han centrado en el multiculturalismo, la religión, la identidad y la educación principalmente en América Latina. Ha trabajado y publicado varios libros con destacados sociólogos del mundo como David Lehmann.

