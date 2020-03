Fuerzas de seguridad y antisemitismo: “Está cambiando ideológicamente algo en la formación”

Radio Jai entrevistó a la Dra. Marisa Braylan, Directora del centro de Estudios Sociales de la DAIA, luego de la presentación del informe anua sobre antisemitismo en la Argentina frente a la Policía Federal Argentina.

“Es una muy buena oportunidad para hablar de un aspecto que es anterior a la discriminación, que es cómo se construye un prejuicio. Yo cuento en forma autorreferencial las veces que me han dicho ‘¿sos judía? No parecés’. Esta frase me permite abrir todo un abanico de cuestiones que hacen a las representaciones mentales que la gente tiene de los otros, del otro judío, discapacitado, afrodescendiente, y cualquiera de las identidades que pueden ser vulnerables a la discriminación”, explicó Braylan

La Directora del Centro de Estudios Sociales dijo también que “en solo esa palabra (judío) hay una representación de años y años de prejuicio, de estigma, de ignorancia, y sigue presente en los corazones y en las cabezas de muchas personas. A veces lo podemos desmantelar, podemos trabajar con la sensibilización, con el dialogo y con la información”.

“La DAIA hace más de 10 año que abrió su misión a otros colectivos vulnerables porque entendemos que no se vuelve más o menos grave la discriminación según quién es la víctima, y en la medida que nos pongamos en el lugar del otro, los otros también van a legitimar nuestra lucha. Y somos muchas cosas a la vez, la discriminación la puedo recibir en cualquiera de los aspectos de mi personalidad”, argumentó.

En referencia a los prejuicios opinó que “lo que todos tienen en común es un problema con la igualdad y la otredad contra la que tenemos que seguir batallando”

En referencia a la oportunidad de exponer el tema del antisemitismo frente a referentes de las fuerzas de seguridad, expresó Braylan que “si nos están dando el espacio para dar estas charlas es porque viene cambiando ideológicamente la formación. Antes era impensable que podamos entrar en esas instituciones a presentar los informes, a hablar de diversidad, a ampliar cabezas, a prevenir”.

“Vengo trabajando el tema hace muchos años y pude ver los cambios, es una sociedad que va incluyendo, sobre todo las nuevas generaciones a las que siempre les cuesta menos. Siempre hay retrocesos, siempre hay nidos de antisemitismo y de fascismo que permanecen, pero así y todo cada vez se habla más y todo lo que tiene que ver con diversidad fue instalándose como un tema de nuestra cotidianeidad”, concluyó Braylan.