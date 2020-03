Chile en “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” por coronavirus

El gobierno de Chile acaba de decretar el “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” por noventa días. Para conocer los alcances de esta resolución, nos comunicamos con Jennifer Salvo, periodista en Chile.

“Lo que el gobierno ha hecho, ha sido ampliar sus facultades para restringir reuniones en espacios públicos, garantizar movimiento de bienes y servicios, movilizar las Fuerzas Armadas, en caso de ser necesario; incluso tomar medidas para proteger servicios de utilidad pública, servicios de salud. Creo que era lo que todos estábamos esperando, teníamos la sensación de que estábamos retrasados en las medidas”.

Los alcaldes ya le habían solicitado al gobierno nacional facultades extras y medidas que les permitieran cerrar ciudades, por ejemplo, para aislarse del virus, y por lo tanto la respuesta de parte del Estado es muy relevante y lo que la población estaba esperando, que se dispone a pasar por la emergencia que hoy toca vivir.

Acerca de cómo está el ambiente, de cómo vive la población este momento, teniendo en cuenta los problemas sociales pasados recientemente, Jennifer lo respondió medio en broma: “Chile tuvo situaciones de estallido social, que han sido de enorme inestabilidad, de ansiedad, de angustia; luego viene el virus, y como siempre, nos puede sorprender un terremoto. Entonces estamos todos muy relajados”.

Las medidas anunciadas, definitivamente, facultan al Presidente a restringir movimiento, a prohibir salir, a obligar a quedarse en las casas, a un posible toque de queda, (restricción por horarios) y seguramente llegará como en Italia y otros países a permanecer en “cuarentena”.

Ver lo que pasó en Italia o en otros lugares donde el virus está acechando fuertemente nos debería enseñar lo que funciona y lo que no funciona, por eso “ir retrasados sería un pecado imperdonable” enfatizó.

En estos momentos Chile informó la existencia de 270 casos, un aumento de 50 casos cada doce horas; y para aplanar esta curva, se deben tomar estas medidas aunque cueste vivirlo.

Ha habido problemas de desabastecimiento porque hubo locura en la gente que llenó los supermercados, que se lanzó a comprar en exceso. No faltan productos, y este “Estado de Excepción” está también para garantizar el abastecimiento, no hay faltantes de productos, pero ”los supermercados no tienen posibilidad de reponer a la velocidad con que la gente está comprando”, señaló.

No todas las empresas, aún tampoco el gobierno, han permitido el tele – trabajo, explica Jennifer, y estas medidas vienen a poner orden, a garantizar la seguridad de la gente. Todavía hay muchos que siguen yendo a sus oficinas o a otros lugares de labor, expuestos al contagio al virus, en los lugares mismos o en el transporte diario.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.