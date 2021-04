Google y la Universidad de Tel Aviv establecieron un programa nuevo programa en conjunto

El gigante tecnológico estadounidense Google y la Universidad de Tel Aviv han lanzado un programa de tres años para promover la investigación multidisciplinaria relacionada con la IA para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales globales.

El programa tiene como objetivo apoyar la combinación de ciencia de datos e inteligencia artificial para una variedad de proyectos. La iniciativa se lanzó en marzo, en el marco del TAU Center for Artificial Intelligence and Data Science (TAD) que se creó a principios de este año y está dirigido por el profesor Meir Feder de la Facultad de Ingeniería Iby and Aladar Fleischman.

El nuevo programa otorgará subvenciones a los investigadores de la Universidad de Tel Aviv por su trabajo. Ya se han seleccionado diez proyectos, todos relacionados con el tema “IA para el bien social”, de 27 propuestas enviadas en respuesta a la convocatoria conjunta de TAU y Google.

Como parte de la colaboración, Google proporcionará fondos para siete de los proyectos seleccionados, y los tres restantes serán financiados por TAD. La cantidad total de dinero proporcionada por Google para el programa no se reveló.

Los investigadores provienen de una amplia gama de disciplinas que incluyen zoología (de la Facultad de Ciencias de la Vida), ingeniería eléctrica, economía, estadística, trastornos de la comunicación, estudios bíblicos, ciencias de la tierra e informática, sociología y antropología. Entre otros proyectos, utilizarán IA para descifrar escrituras antiguas, estudiarán las interacciones madre-hijo para buscar patrones de comunicación y comportamiento y examinarán el comportamiento de los peces, dijo el profesor Feder de TAD por teléfono.

La idea es reunir a los investigadores de IA con otros de las ciencias sociales y las humanidades, para que puedan beneficiarse unos de otros y construir “puentes” entre las diferentes disciplinas, dijo el presidente de TAU, el profesor Ariel Porat, en el comunicado.

Porat agregó que espera que la asociación con Google se expanda aún más en el futuro.

El profesor Yossi Matias, vicepresidente de Google y director gerente de Google Center en Israel, dijo que las tecnologías de inteligencia artificial ya tienen un “gran impacto en varias áreas” y que el programa “aprovechará el poder de la inteligencia artificial para el bien social y para la ciencia”.

Los proyectos sociales de Google incluyen un proyecto mundial para el pronóstico de inundaciones preciso, tecnología que permite a las personas con discapacidad auditiva mantener conversaciones telefónicas y estudios sobre el uso de la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de enfermedades, dijo.

La cooperación entre el mundo académico y multinacionales como Google es importante, ya que ambas partes pueden beneficiarse de la puesta en común de conocimientos, explicó Feder de TAD. Los investigadores israelíes han trabajado ad hoc con los equipos de Google en proyectos conjuntos, dijo, y esta asociación es la primera que se establece dentro de un marco. TAD también está en contacto con otras multinacionales para colaboraciones adicionales, dijo, sin especificar.

Con información de Times Of Israel.