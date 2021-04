El drama de la pobreza

La periodista Mercedes Ninci recorrió barrios sumergidos en una escandalosa pobreza y nos describe la realidad que se vive en los mismos. La imposibilidad de recibir educación virtual en lugares donde no cuentan con los recursos básicos de una casa de estructura, pisos, agua potable ni electricidad. Una dolorosa realidad que los políticos no quieren mirar cuando toman decisiones desde sus acomodados escritorios. “Tendrían que ensuciarse los zapatos”. La cronista que desde años realiza una comprometida tarea para darle visibilidad a la realidad social conmueve al contar historias familiares. Ninci aprovechó de mencionar al final de su contundente descripción la ayuda de muchos empresarios judíos que conmovidos por esa realidad le acercan aportes de insumos que la periodista lleva en su automóvil particular y entrega a los curas villeros para que la distribuyan entre la gente.

