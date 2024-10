Bajo una aldea fronteriza libanesa, las FDI encuentran una enorme base de Hezbollah preparada para la invasión

Bajo el manto de la oscuridad y las estrictas medidas de seguridad, el ejército israelí condujo a principios de esta semana a The Times of Israel y a otros reporteros desde un puesto militar cerca de Kiryat Shmona hasta el sur del Líbano.

Viajando en un convoy de Humvees descapotables, nos llevaban a una aldea a varios kilómetros de la frontera, donde Hezbollah había construido una enorme base militar subterránea que, según las Fuerzas de Defensa de Israel, iba a ser utilizada por el grupo terrorista en una invasión planificada de Israel.

Los miembros de la prensa recibieron instrucciones de poner sus teléfonos en modo avión, no encender sus pantallas durante todo el viaje y permanecer lo más silenciosos posible, en medio de temores de que los operativos de Hezbollah pudieran detectarnos y lanzar misiles antitanque contra el convoy durante el viaje en territorio enemigo.

Los humvees apagaron sus faros cuando el convoy se acercó a la frontera, y al cruzarla, los soldados amartillaron sus armas.

Sonidos intermitentes de disparos y explosiones de artillería se escuchaban a nuestro alrededor mientras conducíamos por un camino de tierra, los humvees levantando polvo. Los soldados que lideraban el convoy usaban visión nocturna para ver su camino en la oscuridad total.

Al llegar a la aldea, que el ejército nos pidió que no nombráramos en nuestro informe, y con solo la luz de la luna para iluminar nuestro camino, los soldados nos condujeron al patio de una casa. Allí, junto a un árbol, había un agujero en el suelo.

Un pequeño salto hacia abajo y nos recibió una larga escalera que bajaba decenas de metros. Desde allí, los soldados nos indicaron el camino correcto, llevándonos al pasillo principal de la red de túneles.

Pero llamar túneles a los pasajes no logra captar la escala del sistema subterráneo.

En total, el sitio subterráneo, excavado en una montaña, tenía unos 2 kilómetros de longitud. Alcanzó profundidades de alrededor de 40 metros en algunas áreas, y los pasillos tenían más de dos metros de altura. De hecho, fue el túnel más grande encontrado por el ejército en el sur del Líbano hasta la fecha.

El sitio de Hezbollah empequeñecía incluso los túneles más impresionantes de Hamas descubiertos en la Franja de Gaza. Son mucho más claustrofóbicos, ya que muchos requieren agacharse e incluso arrastrarse en algunas áreas, y tienen ventilación limitada.

“Esto no es un ‘túnel’, es un sitio de combate subterráneo, extremadamente significativo, que el enemigo construyó durante años con el propósito de una invasión de Israel, estimamos que apuntando a las ciudades del norte”, dijo el general de brigada Guy Levy, comandante de la 98ª División, mientras nos daba un recorrido por el complejo.

El ejército estimó que los túneles fueron construidos por Hezbollah en los últimos 15 años.

Las FDI creen que el sitio subterráneo fue diseñado por Hezbollah para ser utilizado como un lugar de preparación, donde cientos de operativos terroristas llegarían cuando se les llamara, reunirían equipo y se prepararían para atacar ciudades israelíes. Los planes de invasión de Hezbollah nunca se materializaron.

En caso de combates, los miembros de Hezbollah también podrían residir en el lugar durante largos períodos. También podría ser utilizado por los oficiales para el comando y control, según las FDI.

Según el general, la red de túneles era lo suficientemente grande como para albergar a cientos de combatientes de Hezbollah, miembros de la Fuerza Radwan de élite del grupo terrorista, para prepararse para un ataque contra Israel, aunque solo unos pocos estaban allí cuando llegaron los militares.

El túnel tenía varias salidas de emergencia, que normalmente estaban cubiertas sobre el suelo. Al decidir lanzar un asalto, los terroristas de la Fuerza Radwan podrían abandonar el túnel por las diversas salidas que conducen a áreas abiertas en la aldea libanesa, y desde allí dirigirse hacia la frontera israelí, según las FDI.

Mientras caminábamos por los pasajes subterráneos, se podían escuchar golpes sordos de los ataques aéreos israelíes, así como de los ataques con cohetes de Hezbollah.

A lo largo de los amplios pasillos del sitio subterráneo había puertas que conducían a docenas de habitaciones, incluida una armería, almacenamiento de alimentos, viviendas, duchas, salas de generadores y cocinas. A los reporteros se les dio un recorrido de varios cientos de metros del túnel, ya que otras secciones no se consideraron lo suficientemente seguras en ese momento.

En una de las habitaciones se almacenaban decenas de armas, incluidos rifles de asalto AK-47, artefactos explosivos, RPG y lanzadores, rifles de francotirador y misiles guiados antitanque y lanzadores. Junto a las armas había montones de comida enlatada, desde chocolate para untar y halva hasta aceitunas en escabeche.

“Todo aquí está listo antes de la acción que planeaban llevar a cabo en Israel. Es un almacén listo para el día en que se dé la orden”, dijo el comandante del Batallón 890 de la Brigada de Paracaidistas, teniente coronel Yoni Hacohen, quien participó en el ataque al complejo de túneles.

El comandante dijo que capturar el sitio “estratégico” fue una “gran victoria” para sus fuerzas.

Algunas de las habitaciones a las que los reporteros pudieron entrar parecían galerías o salones, con techos altos de alrededor de cuatro metros, lo suficientemente grandes como para que más de 100 personas se alojaran cómodamente.

“Como pueden ver, es una habitación grande, con electricidad, lugares para casilleros, colchones, cualquier cosa que se necesite para residir. En el pasillo había baños y duchas. Todo lo necesario para que una compañía enemiga de Radwan se prepare, resida aquí y se dirija desde aquí a un ataque contra Israel”, dijo Hacohen.

Mientras caminábamos por el pasillo principal del túnel, los oficiales nos advirtieron que tuviéramos cuidado con nuestros pasos, ya que Hezbollah había dejado armas esparcidas por el suelo. “No toquen, no pisen, no jueguen, no hagan nada”, dijo el comandante del batallón.

Granadas, rifles de asalto, RPG y minas fueron vistos a lo largo del suelo. En una de las viviendas, una pistola tipo AK y una granada fueron dejadas sobre una cama.

Varios días antes de que los reporteros llegaran al lugar, las tropas de la Brigada de Paracaidistas, con el apoyo de fuerzas de tanques e ingenieros de combate, allanaron la aldea por encima de la red y buscaron los pozos que conducían a ella.

Levy dijo que el ejército tenía inteligencia previa sobre el sitio subterráneo y algunos de los pozos, y sus fuerzas pudieron llegar rápidamente durante el asalto.

En el transcurso de unas 48 horas, las tropas lucharon contra operativos de Hezbollah alrededor de la aldea, incluida una celda estacionada en la entrada principal del sistema de túneles que los militares creen que era responsable de proteger el sitio subterráneo.

Otra célula de cuatro activistas de Hezbollah fue asesinada por las tropas en otro túnel más pequeño en la aldea.

Después de que las tropas entraron en los pasajes, retiraron las trampas explosivas -incluida una mina estilo claymore plantada en el techo de uno de los pasillos- y rompieron las pesadas puertas blindadas de Hezbollah, el sitio fue mapeado por ingenieros de combate, antes de su demolición planificada.

“Vinimos aquí con inteligencia. Este es un objetivo central, entre muchos otros objetivos contra los que la división ha operado y destruido en los últimos días”, dijo Levy.

Nos quedaremos aquí hasta que el sitio sea destruido por completo y ya no represente una amenaza para los residentes del norte”, agregó el general.

“No podrán lanzar un ataque desde aquí a nuestras ciudades”.

Actualizar: El sábado por la mañana, con 400 toneladas de explosivos, la base subterránea fue volada.

La explosión subterránea fue tan masiva que se registró como un terremoto, lo que encendió las alarmas en todo el norte de Israel.

Por Emanuel Fabián

Fuente: TOI

