Los hechos y los pactos no escritos de Israel con Irán y con el Líbano – Ignacio Montes de Oca

Ignacio Montes de Oca analizó en Radio Jai la actual situación en Medio Oriente tras el ataque directo a Hezbollah en Beirut con la eliminación del oficial de alto rango de dicha organización terrorista, Fuad Shukr y del de Teherán Ismail Haniyeh.

“Es necesario ver en orden cronológico para entender los mensajes y las consecuencias. En primer lugar, hay que entender que Fuad Shukr era un personaje con un prontuario muy abultado y que su muerte conlleva varios mensajes implícitos, y que el primero de ellos, es hacia Estados Unidos”.

Recordó que Shukr fue el responsable del ataque en 1983 contra la barraca de los marines norteamericanos en Beirut que provocó 241 muertos y 128 heridos, y que, de hecho, Estados Unidos había fijado una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Estados Unidos le venía pidiendo moderación a Israel en sus respuestas, y el estado hebreo lo hizo con un ataque de precisión; no solamente atacó a la cabeza, al líder espiritual de Hezbollah, sino que además puede decir que con este ataque también los está vengando a ellos.

Además de los Estados Unidos, la Unión Europea y Arabia Saudita y otros países de la región le habían pedido moderación, a Israel, quien estuvo de acuerdo, pero que lo haría según su propia agenda, y entonces efectuó un ataque más allá de la línea Litani.

Explica Montes de Oca que la línea Litani divide el territorio de Israel de un tercio para abajo, y que los dos tercios superiores estaban libres de ataques por un pacto no escrito entre Israel y el Líbano.

Israel ha traspasado esa línea diciendo que, “si mis enemigos atravesaron todas las líneas rojas posibles el 7 de octubre, yo no voy a respetar ninguna otra línea” y entonces, el santuario que se había creado, y que por eso Shukr vivía en esa zona, ya no existe.

Por otra parte, remarca el analista, que hay un mensaje igual de importante que tiene que ver con los drusos. Cuando fue la masacre de los 12 niños drusos israelíes días atrás, 12 niños muertos y más de 100 heridos, el líder de los drusos en Israel le pidió a su comunidad que no intervinieran, aunque Netanyahu prometió que vengaría esas muertes, y que entonces hoy le está diciendo a los drusos que efectivamente se encargó de ejecutar una represalia.

Los drusos son una continuidad y que, más allá de los 160 mil de ellos en Israel, hay 300 mil en el Líbano, 600 mil en Siria, y que ya han demostrado tener unas milicias en extremo aguerridas, que se enfrentaron contra las fuerzas de Hezbollah en 2008 en el Líbano y contra las fuerzas de al-Asad en Siria desde 2011 en adelante, y que por lo tanto Israel ha logrado quizás alinear a una fuerza de un millón de personas en un momento clave para la historia de su país.

Respecto de Haniyeh, Montes de Oca señaló que, en primer lugar demuestra que, yendo a los inicios, cuando triunfa la Revolución Islámica en Irán, se estableció un pacto no escrito mediante el cual no se atacaban Israel e Irán en sus respectivos territorios, a pesar de la promesa de los islamistas iraníes de destruir Israel, y que cuando se atacaban era por acciones de Irán a través de sus proxis, e Israel a través de acciones que no se reconocían como tales, pero que mantenían cierta idea de que los territorios respectivos no eran objeto de un ataque directo. Cuando el 13 de abril, Irán atacó Israel, rompió el pacto. Ahora Israel le demostró, no solamente con el ataque del 19 de abril cuando destruyó algunas baterías en Irán, que fue una respuesta que era demasiado corta y mesurada para lo que había sido la ataca del 7 de octubre, que con la muerte de Haniyeh, queda claro que Israel está dispuesto a atacar a Irán en su propio territorio.

A todo esto, el analista suma dos consecuencias que son igual de importantes. La primera, que esto descalabra el intento chino de unir a las 140 facciones de los palestinos que hicieron un acuerdo en Pekín hace menos de una semana.

Como sabemos, indica Montes de Oca, en Cisjordania rige Fatah y en Gaza aún lo hace Hamás, y que, con la muerte de Haniyeh queda claro que Hamás ya no gobierna porque entra en un proceso de debate interno para elegir nuevas autoridades y que, ahora no hay dos interlocutores, sino solo uno.

Añade una consecuencia más, una apuesta que todavía no puede desentrañar. Desde mayo se sabe que las facciones de combate en Gaza están descontentas con el liderazgo que desde Qatar ejerce el ala política, y que tiene que ver también con la libertad de los rehenes. Ahora, sin Haniyeh al frente, es difícil saber lo que harán los combatientes en Gaza sin el liderazgo político, con quién se negocia la liberación de los rehenes. Opina el especialista que quizás esta sea la señal que necesitan en Gaza para buscar alguna suerte de salida sin el “padrinazgo” que se ejercía desde Catar.

“Sin dudas, la muerte de Haniyeh abre un mundo de probabilidades y que habrá que esperar para ver cuál de ellas prima por sobre la otra”, cerró.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai

