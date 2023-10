En redes sociales, intelectuales árabes condenan el ataque a gran escala de Hamás contra Israel y aseguran que sirve a la agenda de Irán, obstaculiza los esfuerzos de paz y trae más dolor y sufrimiento a los palestinos

Después del ataque a gran escala de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, algunos intelectuales árabes recurrieron a las plataformas de redes sociales para condenarlo enérgicamente. Dichos intelectuales afirman que el ataque está alineado con la agenda regional de Irán, obstaculiza los esfuerzos e iniciativas de paz e intensifica el sufrimiento del pueblo palestino. Al mismo tiempo hacen hincapié en que los angustiosos videos que muestran la brutalidad del ataque, el abuso de civiles israelíes y el secuestro de personas mayores han tenido un impacto catastrófico en las comunidades de todo el mundo que simpatizan con la causa palestina, particularmente en el mundo occidental.

Además, estos intelectuales, en su mayoría árabes del Golfo, también han contrarrestado los argumentos expuestos por los partidarios de Hamás en las redes sociales pidiendo la unidad árabe contra Israel.

Este informe destacará las reacciones de los intelectuales árabes al ataque y analizará sus evaluaciones de lass consecuencias a corto y largo plazo para la región y para la población palestina, así como sus refutaciones a los argumentos esgrimidos por los partidarios de Hamás en redes sociales.

Al evaluar el impacto catastrófico a largo plazo del ataque de Hamás, el escritor saudí e influencer en las redes sociales, Dr. Mohamad Bin Hamud Al-Hadla (@ drmohamadalhdla), argumentó que el ataque de Hamás, que calificó de «tonto», no ayudará a liberar Palestina. Asimismo, destacó que sólo ha beneficiado al régimen iraní.

El 9 de octubre de 2023 Al-Hadla escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) a sus más de 82.000 seguidores: «Las victorias ilusorias y falsas no liberan una patria. Las acciones tontas y mal concebidas de Hamás no sirvieron a la causa palestina ni a la comunidad palestina. La simpatía internacional que el pueblo palestino esperaba ha sido en vano. El único que se beneficia del crimen de Hamás es Irán, que frustró los esfuerzos sauditas para resolver la crisis. Otro beneficiario es Israel, que ganó una importante simpatía internacional después de que Hamás matara a hombres inocentes, mujeres y niños y lo mostrase al mundo. Esto causará daños a largo plazo a la causa palestina y sus justas demandas, y sobre el terreno, el precio será destrucción y devastación, aumentando el sufrimiento que han experimentado los palestinos durante décadas». [1]

En una publicación del 8 de octubre de 2023 en su cuenta de X, donde tiene más de 24.000 seguidores, el investigador y autor saudí Dr. Turki Al-Raj’an acusó a Hamás de formar alianzas y recibir órdenes de fuerzas internacionales y organizaciones terroristas, con el fin de proteger sus intereses mutuos a expensas del pueblo palestino. Al-Raj’an escribió: «Hamás y otras facciones en Palestina se involucran en el matonismo en todas sus formas en la región, formando alianzas con otras fuerzas internacionales y partidos terroristas. Reciben órdenes de ellos en pro de intereses mutuos. El resultado son conflictos internacionales contra naciones, todo lo cual socava los esfuerzos de paz en la región. Quien paga el precio de este matonismo es el pueblo palestino.»[2]

En otra publicación, Al-Raj’an pidió la expulsión de los terroristas de Gaza e instó a quienes los apoyan y respaldan sus ataques a irse a vivir a Palestina. El 8 de octubre de 2023 difundió una publicación titulada «Sacar a los terroristas de Gaza» en la que afirmó: «¿Quién se beneficia del caos causado por los terroristas, Hamás y sus secuaces? ¿Cuál es la culpa de los civiles palestinos que son asesinados junto a estos terroristas y alborotadores? ¿Quién pierde en estos acontecimientos? ¿Quién empodera a estas facciones? Desafortunadamente, hay apoyo para Hamás y las facciones de los países de la región, y otros que pretenden estar de su lado, pero en realidad, ello sucede a pesar de los esfuerzos realizados en la región por la estabilidad”.

«Un mensaje a los árabes y musulmanes que aplauden las acciones de Hamás y las facciones en Palestina: Estas cuestiones no tienen que ver con favorecer a un lado sobre el otro. Les pido a ustedes, aquellos que aplauden los actos terroristas, que vayan a Palestina si son honorables. Pero les falta honor. La verdad es que no son diferentes de los Hermanos Musulmanes, que solían animar a los jóvenes a ir a zonas de conflicto mientras disfrutaban del consuelo del sufrimiento de los demás. Palestina no será liberada con consignas huecas.»[3]

El periodista saudita Saleh Al-Fahid, que tiene casi 17.000 seguidores en X, ha llegado incluso a instar a Israel a erradicar completamente a Hamás, aprovechando el apoyo global que ha recibido. Al-Fahid sostuvo que, si Israel no aprovecha esta oportunidad, es probable que el grupo lance otro ataque, tarde o temprano, «dependiendo de la urgencia o las demandas de sus patrocinadores iraníes».

El 11 de octubre de 2023 el periodista escribió en X: «Si Israel no aprovecha la solidaridad y el apoyo internacional en este momento para eliminar completamente a Hamás y la Jihad Islámica, y para liberar a Gaza de su control, perderá una oportunidad que tal vez nunca vuelva. Cualquier fin del conflicto actual que no logre este resultado significa que estamos destinados a enfrentar otra confrontación tarde o temprano, dependiendo de las necesidades e intereses de sus titiriteros iraníes. El pueblo palestino no merece que su causa sea manipulada por organizaciones y facciones que se han convertido en meras herramientas y representantes de los iraníes.» [4]

Jasser Al-Madhi, otro influencer saudí en las redes sociales con más de 320.000 seguidores en X, enfatizó la cruda realidad de que los líderes de Hamás y sus familias no sufrirían las consecuencias del ataque del 7 de octubre de 2023, ya que no residen en Gaza, pero que es el pueblo palestino quien soportará la peor parte de los bombardeos y el desplazamiento.

En un post del 10 de octubre de 2023 Al-Madhi afirmó: «Bueno, querido activista, ¿quién paga el precio por las órdenes de los líderes de Hamás que residen en hoteles de cinco estrellas a más de 3.000 kilómetros de la zona de conflicto? ¿Estas acciones imprudentes calman su conciencia, independientemente del número de víctimas, la pérdida de tierras, la creación de nuevos campos de refugiados y otras pérdidas? ¿Qué victoria se está logrando ahora, o qué beneficio se desea? Si miles de israelíes mueren, decenas de miles de habitantes de Gaza quedan enterrados bajo los escombros, algunos ya fallecidos, mientras otros gritan esperando la muerte. Es una batalla desigual, con líderes fuera de las fronteras. Los países que dicen apoyarte te han abandonado, y sólo Arabia Saudita sigue activa para tratar de detener esta hemorragia. Las moscas electrónicas atacan a cualquiera que recurre a la sabiduría y rechaza la escalada; sus voces llenan las plataformas de las redes sociales. Mientras tanto, los palestinos, que están viviendo una pesadilla infernal, no tienen voz porque se están ahogando en sangre, oscuridad y completo aislamiento del mundo exterior.»[5]

En una publicación dirigida a sus más de 80.000 seguidores el 11 de octubre de 2023, el artista y cineasta egipcio Sherif Gaber predijo que Israel tomaría el control de Gaza. Gaber afirmó que esa acción sería considerada «una respuesta muy típica de una nación que posee capacidades nucleares cuando se enfrenta a la vergüenza causada por individuos que viajan en motocicletas». [6]

El 9 de octubre de 2023 el investigador político saudí Abdulhameed Al-Hakeem expresó sus puntos de vista sobre lo que considera la consecuencia más significativa del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Al-Hakeem escribió: «Las reglas del juego en el conflicto entre Israel y Gaza han cambiado. La desaparición política de Netanyahu, el fracaso de los Acuerdos de Abraham y las mayores exigencias de Arabia Saudita en la mesa de negociaciones de paz, desempeñando un desafiante papel de mediador entre Hamás e Israel, aislando a Gaza de Irán mediante el arte de la diplomacia.»[7]

Algunos han argumentado que el ataque de Hamás estuvo mal calculado, señalando la disparidad de poder entre Hamás e Israel. Otros incluso han llegado a compararlo con los ataques del 11 de septiembre de 2001, sugiriendo que serán los pobres y desfavorecidos quienes soportarán la peor parte de sus consecuencias.

El 7 de octubre de 2023 el funcionario saudita retirado Mohammad Al-Awdah Al-Dakhil escribió en su cuenta de X: «Las operaciones imprudentes y mal consideradas, no muy diferentes de los ataques del 11 de septiembre, podrían ser conspiraciones ocultas influenciadas por los intereses políticos de otras naciones. Si no estás a la par de tu oponente (cesa en tus acciones y vuélvete a la oración…), es la gente común la que llevará el peso de las dificultades y la amargura… y es a Dios a quien acudimos pidiendo asistencia.»[8]

El influencer emiratí de las redes sociales «Khalifa» culpó a Hamás por la destrucción y pérdida de vidas en Gaza, y acusó al grupo de utilizar la religión para lavar el cerebro a la gente allí. «Khalifa» declaró en una publicación del 9 de octubre de 2023 en su cuenta de X: «Toda la destrucción y pérdida de vidas y propiedades en Gaza es causada por la estupidez, la ignorancia y la idiotez de las organizaciones terroristas deshonestas que gobiernan Gaza y lavan el cerebro de la gente, explotando la religión del islam y la farsa de la negociación. La sangre de víctimas inocentes está en las manos de estas organizaciones terroristas que gobiernan Gaza. Estas organizaciones no han escatimado esfuerzos para participar en una guerra excepcionalmente perdida, al servicio de agendas e intereses personales, principalmente enriquecerse y llenar sus bolsillos con dinero de ayuda.»[9]

En una publicación en Facebook del 9 de octubre de 2023, el bloguero iraquí Wassim Sezev expresó su preocupación por los palestinos que sufrirán y enfrentarán hambre debido al ataque de Hamás. Sezev continuó culpando de esto al discurso árabe que emana del canal Al-Jazeera de Qatar, que – según dijo – ha dado lugar a «manadas de tontos y loros». El mencionado bloguero declaró: «El mundo no escuchará las voces de miles de víctimas palestinas debido al terrorismo de Hamás. A lo largo de su historia, los árabes han sido notablemente ingenuos en sus tratos con el mundo y al transmitir las injusticias que padecen. El mundo árabe sigue cautivo de los discursos transmitidos en la emisora de radio Sawt Al-Arab en el pasado y en el canal Al Jazeera hoy, y estas plataformas han producido y continúan produciendo constantemente bandadas de personas crédulas. Me duele el corazón por el pueblo de Gaza mientras espera la muerte y el hambre, que se les viene encima por aire, mar y tierra. Todo esto es consecuencia del terrorismo de Hamás y de sus reprensibles ataques contra civiles en Israel.»[10]

El autor e investigador reformista nacido en Egipto y radicado en Estados Unidos, Hussein Aboubakr Mansour, profundizó en abordar las causas profundas de la brutalidad presenciada en el ataque de Hamás y la propagación del antisemitismo entre las sociedades y comunidades árabes y musulmanas, así como el papel de los gobiernos occidentales y de intelectuales árabes educados para lograr cambios.

En una extensa publicación realizada el 8 de octubre de 2023 en su cuenta de X, que ha obtenido más de 1.7 millones de visitas, Mansour escribió: «No les estoy pidiendo que amen a Israel. Si son críticos con Israel y creen que debería haber una Palestina, por favor continúen haciéndolo. Lo que estoy pidiendo es coraje, para no fingir que el asesinato, el abuso de mujeres y los secuestros que todos presenciamos no son una representación precisa de un sistema moralmente catastrófico que todos sabemos que lamentablemente es demasiado común y que necesita de conversaciones honestas y atención seria. Dejen de engañarse y entablemos un diálogo sobre cómo lograr el cambio.»[11]

Además de condenar y exponer a Hamás, estos intelectuales también dialogaron con partidarios de Hamás en las redes sociales y refutaron sus argumentos. Por ejemplo, el 11 de octubre de 2023, el comentarista omaní de fútbol Khalil Al-Balushi, instó en su cuenta X a las naciones árabes a adoptar una postura unificada más allá de simplemente condenar los ataques de Israel contra Gaza.[12]

En respuesta a la publicación de Al-Balushi, que obtuvo más de tres millones de visitas, el influencer emiratí de las redes sociales Khaled Bin Thani escribió: «Existe un interés significativo en los tweets que apelan a las emociones pero que carecen de razón y lógica. ¿Están los ciudadanos árabes preparados para que sus países estén en riesgo en términos de estabilidad, seguridad y economía al verse envueltos en una guerra destructiva? Algunas naciones cedieron el liderazgo a grupos extremistas con el pretexto de luchar contra Israel y retrocedieron en diversas áreas. Sin embargo, esto refleja ingenuidad. «[13]

En otra publicación, el 9 de octubre de 2023, Bin Thani llamó a quienes apoyan a Hamás en las plataformas de redes sociales “guerreros de alcoba” a quienes no les importa la muerte de personas inocentes y acusan de traición a quienes lo hacen. Bin Thani escribió: «Los guerreros de dormitorio buscan la interacción y los retuits, incluso si esto lleva a una escalada de la situación y al derramamiento de sangre de inocentes. Los guerreros de dormitorio escriben en sus habitaciones y luego cambian a Netflix para ver una película de comedia. Insultan a quienes están atentos y desean proteger la sangre de inocentes, acusándolos de traición. Son cobardes e indecentes, y no muestran temor de Dios.»[14]

Al tiempo que describía una interacción con un partidario de Hamás en las redes sociales con respecto al actual ataque a Gaza, el influencer saudita Loay Al-Shareef publicó el siguiente diálogo y caricatura en su cuenta de X, el 11 de octubre de 2023:[15]

“Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos”

Texto del post:

“Él: -Loay, ¿Qué piensas de lo que está sucediendo en Gaza?

Yo: -Una represalia previsible. Sin embargo, lamento todas las muertes de inocentes. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas del asesinato de personas desarmadas en una fiesta, que comenzó esta guerra?

Él – ¿Y, qué? ¡Eran judíos!

Historia real, material para la reflexión”.

[1] Twitter.com/drmohamadalhdla/status/1711230107564609951, 9 de octubre de 2023.

[2] Twitter.com/TurkiBinAbduall/status/1710870968279736469, 8 de octubre de 2023.

[3] Twitter.com/TurkiBinAbduall/status/1711044790349967715, 8 de octubre de 2023.

[4] Twitter.com/salehalfahid/status/1712141122934321623, 11 de octubre de 2023.

[5] Twitter.com/jassser15/status/1711599775437525043, 10 de octubre de 2023.

[6] Twitter.com/SherifGaber/status/1712047201592000777, 11 de octubre de 2023.

[7] Twitter.com/hakeem970/status/1711271432540274833, 9 de octubre de 2023.

[8] Twitter.com/mmFNAS/status/1710628436576800885, 7 de octubre de 2023.

[9] Twitter.com/AD_GQ/status/1711406873969061897, 9 de octubre de 2023.

[10] Facebook.com/permalink.php? story_fbid=pfbid0uSjdfmzhkJVKSk 5r3q3PyXW9y 43JLz1FntFm1hsF 8fzvR 5dmjB9ee FHdn EkMBvuwl&id=100093426520084, 9 de octubre de 2023.

[11] Twitter.com/HusseinAboubak/status/1711036322821849344, 8 de octubre, 2023.

[12] Twitter.com/khalilalbalush1/status/1712087650725691394, 11 de octubre de 2023.

[13] Twitter.com/k_b_th/status/1712326097281384868, 12 de octubre de 2023.

[14] Twitter.com/k_b_th/status/1711448924030910896, 9 de octubre de 2023.

[15] Twitter.com/lalshareef/status/1712051572526522551, 11 de octubre de 2023.