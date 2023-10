Medios egipcios culpan a Israel por la escalada y expresan su apoyo al ataque de Hamás: “Esta es la segunda victoria de octubre”

La invasión de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023 – en la que 1.300 civiles fueron asesinados, más de 100 fueron secuestrados y casi 3.000 resultaron heridos – provocó muchas reacciones en Egipto, la mayoría de culpar a Israel por la situación e incluso apoyar el ataque de Hamás.

Un ejemplo notable fue la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, publicada la mañana del ataque, que ignoró por completo los actos bárbaros de Hamás contra civiles y culpó a Israel por la escalada. El ministerio también calificó la ofensiva como una respuesta a «una serie de ataques [israelíes] contra ciudades palestinas» y pidió a la comunidad internacional «instar a Israel a detener las agresiones y las provocaciones contra el pueblo palestino».

Además, la institución Al-Azhar, con sede en El Cairo – principal centro de aprendizaje religioso y fuente suprema de autoridad religiosa en el mundo musulmán sunita- mostró su espíritu pro-Hamás al «saludar» la invasión en una declaración emitida el 7 de octubre.[2] En un mensaje posterior, el 11 de octubre, Al-Azhar criticó duramente a Israel, calificó el apoyo al pueblo palestino como una “obligación religiosa” y afirmó que la cobertura mediática de las masacres de Hamás estaba llena de mentiras.[3]

Políticos, periodistas, artistas y figuras culturales egipcias también han expresado un apoyo abierto y claro a la invasión de Hamás. Personalidades de los medios egipcios afiliados al régimen del presidente Abdel Fattah Al-Sisi elogiaron el ataque terrorista, calificándolo de «victoria» y de «operación 100% exitosa».

Medios de comunicación egipcios oficiales e independientes han publicado varios artículos culpando exclusivamente a Israel por la situación, afirmando que «se lo buscó» con su trato a los palestinos. Estos artículos describen el ataque de Hamás como una operación legítima, como una «inundación que arrasó con la arrogancia israelí», como «el renacimiento del pueblo palestino» e incluso como un sueño hecho realidad. Muchos escritores compararon la invasión de Hamás con la Guerra de Yom Kippur de 1973, particularmente en lo que respecta a cómo sorprendió a Israel, elogiaron a Hamás por haber elegido lanzar la operación en el 50º aniversario de la Guerra de Yom Kippur y la llamaron una «segunda victoria de octubre».

Además, durante la semana pasada, las tensiones entre Egipto e Israel han sido evidentes, en el contexto de los llamamientos de altos funcionarios israelíes y del ejército israelí a los residentes de la Franja de Gaza para que desalojen la Franja antes de un ataque de represalia por parte de Israel. Estos llamamientos provocaron una gran ira en Egipto, que teme una afluencia masiva de refugiados palestinos que atravesarían el cruce de Rafah y se establecerían en el desierto del Sinaí.

Por consiguiente, numerosos funcionarios egipcios de alto rango, encabezados por el presidente Abdel Fattah Al-Sisi, así como la institución Al-Azhar, han instado a los residentes de Gaza a permanecer en el lugar y «adherirse a su tierra». Algunos de ellos afirmaron que Egipto no permitiría el traslado de palestinos al Sinaí, afirmando que esto equivaldría a una amenaza a «la seguridad nacional de Egipto» y a la «soberanía egipcia» en el Sinaí. El presidente Al-Sisi incluso destacó que constituiría «un gran peligro, porque significaría la eliminación de la cuestión palestina». Al-Azhar explicó a los palestinos que es preferible que mueran en su propia tierra «como caballeros, como héroes, como mártires», en lugar de abandonarla «en beneficio de los ladrones colonialistas». [4] Muchos artículos en la prensa egipcia reiteran estos mismos mensajes.[5]

Caricatura alabando la invasión de Hamás al sur de Israel: En el contexto de «los cohetes de Gaza pulverizando el corazón de Israel», el ejército israelí pide a Naciones Unidas «publicar inmediatamente una decisión cancelando el mes de octubre». (Fuente Almasryalyoum.com, 8 de octubre de 2023)

Este informe presentará algunas de las reacciones de los medios egipcios al ataque de Hamás a Israel.

Medios de comunicación y medios culturales egipcios sobre la invasión de Hamás: «Alá estará a vuestro lado; Es una humillación para Israel»

Instituciones afiliadas a las autoridades egipcias, figuras destacadas de los medios de comunicación, figuras culturales y artistas han expresado un claro apoyo al ataque terrorista de Hamás. Dicen que el ataque ha «humillado» a Israel, al que culpan de la escalada.

El Sindicato de Periodistas Egipcios felicitó a Hamás, con la siguiente declaración: «El Sindicato de Periodistas Egipcios anuncia su pleno apoyo al derecho del pueblo palestino a resistir y responder con todos los medios legítimos, de conformidad con los acuerdos internacionales, a los repetidos crímenes de la entidad sionista. El sindicato felicita y elogia a la resistencia palestina por la Operación Inundación de Al-Aqsa, que llevó a cabo hoy [7 de octubre] al amanecer, mientras los árabes celebraban los 50 años de las espectaculares victorias de octubre [es decir, la Guerra de Yom Kippur] y la primera operación de alta calidad de este tipo por parte de la resistencia dentro de la entidad [israelí]… Además, la Unión enfatiza que el pueblo palestino, que ha estado sufriendo los crímenes de la ocupación durante muchas décadas, tiene derecho a resistir y responder por cualquier medio necesario.»[6]

Amro Adib – destacada personalidad de los medios egipcios, estrechamente ligado al régimen de Al-Sisi – dijo en su programa en MBC TV que la invasión de Hamás había humillado a Israel y, además, es una manifestación de la voluntad de Alá: «El ejército palestino entró en casas y asentamientos y tomaron cautivos fácilmente, sobre todo el comandante del Comando Sur [sic]… Claramente hay planificación y experiencia involucradas, pero una inspección minuciosa revelará que la mano de Alá estaba con ellos, ya que lo que sucedió hoy no podría haber sido natural. Fue la voluntad de Alá que esto sucediera.» Adib agregó: «Nadie imaginó que lo que pasó podría suceder. Amigos, las fuerzas palestinas tomaron rehenes en motocicletas. ¿Alguna vez han visto a alguien peleando con motocicletas? Lo que pasó hoy humilló la perspectiva de Israel con respecto a la seguridad… Es como si Alá quisiera decirles a los israelíes que octubre es un mes de mala suerte para ellos». [7]

Otro personaje de los medios egipcios vinculado al régimen de Al-Sisi, Ahmad Musa, dijo en su programa en Sa’ad Al-Balad TV que la operación de Hamás fue «100% exitosa» y había logrado sus objetivos. También aseguró que el pueblo palestino no había abandonado su tierra desde 1948 y seguiría defendiéndola hasta su último aliento. Además, criticó la respuesta de la comunidad internacional a los hechos y la acusó de mantener un doble rasero.[8]

El director de cine egipcio Khaled Yousef también elogió la invasión. Yousef escribió en su página de Facebook: «Cuán gloriosa es esta celebración del 6 de octubre [1973, el día en que comenzó la Guerra de Yom Kippur]. Hace cincuenta años, este día era un símbolo de orgullo y restauración del honor nacional. Hoy, la resistencia palestina está reescribiendo la gloriosa historia y sumando nuevo heroísmo a nuestra lucha nacional…»[9]

Publicación de Khaled Yousef en Facebook.

La actriz egipcia Hala Shiha compartió en su cuenta de Instagram una foto de terroristas armados de Hamás en parapentes y comentó: «Una foto histórica que el mundo entero vio y que no olvidaremos. Palestina es una patria libre a pesar de la ocupación. Durante años, ha permanecido firme frente a la tiranía, el asedio y los asentamientos.»[10]

Publicación de Instagram de Hala Shikha.

Artículos en medios egipcios: Octubre es el mes de la victoria; Israel ha sido derrotado

Como se indicó anteriormente, la invasión de Hamás al sur de Israel fue ampliamente elogiada durante la semana pasada en docenas de artículos en los medios egipcios, tanto oficiales como independientes. Muchos de los artículos compararon la invasión con el ataque sorpresa del 6 de octubre de 1973 contra Israel que desató la Guerra de Yom Kippur, elogiaron a Hamás por elegir el 50º aniversario de esa guerra como fecha de la invasión y enfatizaron que los palestinos habían destrozado una vez más el mito de la invencibilidad del ejército israelí.

Columnista de Al-Ahram: “La victoria viene de Alá; La Operación Inundación de Al-Aqsa simboliza el renacimiento del pueblo palestino”

En su columna del 9 de octubre de2023 en el diario egipcio Al-Ahram, el poeta Farouk Gouida escribió: «Muchas de las personas más conocedoras del mundo árabe solían decir que… Jerusalén, que está expuesta diariamente a [nuevas formas de] agresión por parte de Israel no se quedaría callada por mucho tiempo, y que el pueblo palestino debería volver a ser quien tome las decisiones [al respecto]. Por otro lado, Israel continúa con su agresión contra todos los santos Lugares. El ejército israelí invadió la Mezquita de Al-Aqsa muchas veces sin tener en cuenta su santidad. La ira palestina aumentó día a día, hasta culminar en la [Operación] Inundación de Al-Aqsa, que fue como una verdadera inundación que arrasó con la arrogancia israelí y el silencio árabe… Israel se enfrentaba a un ejército palestino en el aire, en tierra y en el mar. Por primera vez en años Israel se enfrenta a un ejército palestino de tal magnitud y con tal coordinación…

La [operación] Inundación de Al-Aqsa obligará al pueblo israelí a reconsiderar si quedarse o irse, y confrontará a los países árabes y a los líderes palestinos con una situación difícil con respecto a la normalización y los acuerdos de paz. En primer lugar, la inundación de Al-Aqsa es el renacimiento de un pueblo capaz de retomar su patria y pagar el precio con miles de mártires. Israel activará la locura de su ejército contra el pueblo palestino, pero el mundo entero se enfrenta ahora al despertar del luchador palestino, que ha cambiado todas las ecuaciones y ha colocado al mundo entero en [el comienzo de] una nueva era. ‘La victoria viene sólo de Alá’, y todas las partes deben reexaminar sus cálculos a la luz de la Inundación de Al-Aqsa.»[11]

En otro artículo sobre el mismo tema, Gouida escribió: «… Estamos ante una nueva realidad en la que muchas cosas han cambiado. Está Israel, que ya no es la fuerza invencible; está el pueblo palestino, contra el cual Israel intentó todo tipo de asesinatos y devastación durante décadas, y está el mundo árabe, que ha demostrado incompetencia y pagará el precio… La sangre de los mártires ha cambiado todas estas ecuaciones, e Israel se ha inclinado ante la juventud de Palestina. Una vez dije que en la tierra de Palestina han nacido nuevas generaciones que cambiarán todas las ecuaciones por la fuerza, con conocimiento y con determinación. Son los jóvenes de la Intifada los que ahora luchan contra la tiranía israelí, traspasando las fronteras del país, purificando la contaminación de los asesinos y demostrando al mundo que hay un pueblo que no abandonará su tierra y su honor…»[12]

Destacado periodista egipcio: «La ocupación israelí es la responsable del estallido de la situación»

Gallal ‘Aref, ex jefe del Consejo de Prensa Egipcio y columnista del diario egipcio Akhbar Al-Yawm, también culpó a Israel por la escalada del conflicto. ‘Aref escribió: «…El mundo entero advirtió continuamente a Israel que su política abusiva, la actual ocupación de la tierra de Palestina, sus actos y crímenes racistas contra el pueblo palestino sólo conducirían a la explosión de la situación… ¡¡Israel no habría continuado de esta manera si no fuera por el apoyo estadounidense y el silencio sobre los crímenes de la entidad sionista!! La matanza diaria de palestinos por parte de los sionistas no podría haber continuado sin una reacción…

Ayer [7 de octubre], [que fue uno] de los días de octubre en que se celebra la magnífica victoria egipcia y árabe [es decir, la Guerra de Yom Kippur] hace 50 años, ¡vino la explosión que todos habían anticipado excepto los líderes de Israel! Los hombres de la resistencia rompieron todas las líneas defensivas israelíes frente a Gaza, conquistaron asentamientos y bases militares, hirieron y mataron a cientos de personas y tomaron como rehenes a decenas de ellas, como han admitido fuentes israelíes…

La apuesta [de Israel] [de que podría] continuar la ocupación al precio más bajo fue una apuesta perdedora desde el principio, y seguirá siéndolo. La apuesta de que la fuerza israelí podría imponer un hecho consumado a todos fue también una apuesta poco realista por parte del La apuesta de que los llamados [Acuerdos] de Abraham podrían resolver la cuestión [palestina] a expensas de los palestinos también fue fallida – y lo más amargo y terrible es la apuesta de muchos de que un puñado de beneficios económicos ofrecida a los palestinos podría hacerles olvidar su patria o renunciar a su país independiente o a su Jerusalén cautiva. La verdad fundamental que debe quedar clara para el mundo entero es que la ocupación israelí es responsable de la explosión de la situación, y que quienquiera que sea ¡¡Lo apoya y lo protege del castigo es cómplice de todos los crímenes [israelíes] que han sido perpetrados y que se perpetrarán en el futuro!!”[13]

Periodista egipcio: Los palestinos han duplicado la victoria de octubre de 1973 y una vez más destrozaron el mito del ejército invencible

En su columna en el diario independiente egipcio Al-Masry Al-Youm, el ex director del consejo de administración del periódico, Muhammad Amin, señaló similitudes entre el ataque sorpresa de Hamás y el ataque sorpresa liderado por Egipto, Siria y varios otros países árabes. contra Israel el 6 de octubre de 1973. Afirmando que el mito de la invencibilidad del ejército israelí se había hecho añicos una vez más, añadió que Hamás había celebrado la victoria de octubre de 1973 de una manera digna. El escribio:

«…Los hermanos de Gaza nos sorprendieron cuando comenzaron la segunda guerra de Octubre [el 7 de octubre de 2023] después de las celebraciones del 50º aniversario de la primera guerra de Octubre [en 1973]. Las canciones de Octubre [1973] volvieron a sonar cuando decían Allahu Akbar, en el nombre de Alá, en el nombre de Alá. Esta fue una planificación estratégica que también se basó en la sorpresa y la iniciativa [como en 1973].

«Parece que los palestinos quisieron transformar los días de octubre en días de victoria en la historia, eligiendo el 7 de octubre [el día después] del 6 y al amanecer – también en sábado [al igual que el 6 de octubre de 1973] – sorprendieron a los israelíes. mientras dormían y entraron a sus dormitorios sin que nadie los detuviera.

«Una vez más, el mito del invencible ejército [israelí] se hizo añicos, frente a aviones caseros [aparentemente una referencia a los parapentes de Hamás] que derribaron con paracaídas a los soldados [israelíes] detrás de las líneas enemigas, como si estuvieran jugando ¡Con aviones de papel!

«Los vídeos mostraban a la masa huyendo… influenciada por los aullidos de las sirenas y el horror que se extendió por los corazones de los israelíes. Este es un mensaje de que el caos en la región continuará mientras la derecha [palestina] continúe no se ha realizado, y los acontecimientos ya han demostrado que esta operación fue fácil, no imposible…

«Si el 6 de octubre [1973] las fuerzas egipcias cruzaron [el Canal de Suez], de hecho, el 7 de octubre [2023], fuerzas simples [Hamás] destrozaron el mito del invencible ejército [israelí] y celebraron la victoria de octubre de 1973 en un como les convenía, mientras conducían los tanques y vehículos blindados israelíes que habían capturado, celebrando encima de ellos y ondeando banderas de victoria. ¡Se ha demostrado en la práctica que quien lo ha hecho una vez puede hacerlo fácilmente una segunda y una tercera vez!»[ 14]

Columnista egipcio: Operativos de Hamás hicieron realidad un sueño que pensábamos que no podía hacerse realidad en nuestra generación; «El secreto del éxito reside en aquel que cree en su causa y está dispuesto a sacrificar su vida por ella»

Muhammad Al-Bahnsawi, otro columnista de Akhbar Al-Yawm, escribió que los agentes de Hamás se inspiraron en la Guerra de Yom Kippur de 1973 y aplicaron sus lecciones – la más importante de las cuales es la voluntad de uno de sacrificar su vida. Según Al-Bahnsawi, al infiltrarse en las comunidades y amenazar la seguridad de Israel, los agentes de Hamás habían hecho realidad un sueño que nadie pensaba que pudiera hacerse realidad. El escribio:

«…Parece que las facciones palestinas estudiaron bien y con precisión las razones de la tremenda victoria de Egipto y los sirios en 1973, y aplicaron las lecciones [de ella]…

«La primera lección aprendida por las facciones palestinas es que lo imposible no es más que una ilusión creada por los débiles desde sus propias circunstancias, para justificar su abandono de su objetivo y su causa. ¿Quién pensó que Egipto y Siria ganarían? ¿La guerra de octubre?

«Lo mismo ocurre con la causa palestina, donde la [mayor] esperanza de la persona más optimista entre nosotros era que las operaciones Fedaii llevadas a cabo de vez en cuando continuaran, para que la causa no muriera.

«Todos estábamos seguros de que invadir los asentamientos [es decir, las comunidades israelíes cerca de la Franja de Gaza] y amenazar la seguridad del opresivo ocupante era [sólo] un sueño que nuestra generación no tendría el privilegio de ver – y aquí somos testigos de un sueño eterno [hecho realidad]…

«La segunda lección importante [aprendida por los palestinos de la guerra de 1973 es] mantener el secreto y el engaño estratégico, que fueron un plan de acción preciso y el secreto de la victoria de la ilustre Octubre [guerra de 1973]. La resistencia palestina se inspiró en el espíritu de este plan, junto con varios detalles que dieron lugar al espectáculo que vimos, que asombró al mundo…

«La lección más importante [de la guerra de 1973] es que no importa cuán preciso sea el plan o cuán avanzado sea el armamento. [En última instancia], el secreto del éxito reside en aquel que cree en su causa y está dispuesto a sacrificar su vida. por ello… [15]

