Radio Jai dialogó con Eleonora Gosman, periodista argentina en Brasil, quien habló sobre la difícil situación sanitaria que viven allí por el Covid-19.

“Jair Bolsonaro dijo que el pueblo brasileño merece sufrir si vota a Lula Da Silva, se lo dijo a un grupo de simpatizantes fuera de la residencia oficial, ya que él habla siempre con la gente que lo va a ver al Palacio de la Alborada. Según las encuestas Lula Da Silva goza de un 52% de apoyo, mientras que Bolsonaro tendría 34%. Por otro lado, si uno lee a los especialistas extranjeros, lo ven a Lula como un hombre muy razonable con el cual se puede conversar y se puede llegar a acuerdos, lo que se vuelve un gran diferencial ya que Lula siempre fue negociador, negoció con un alto porcentaje de éxito”.

Consultada sobre los dichos del ex presidente Da Silva, refiriendose a Bolsonaro como genocida, Gosman declaró: “El tema del genocidio está a la orden del día en Brasil, no hay que olvidarse que la cantidad de muertos por causa de la pandemia suma 375 mil y tenemos practicamente 14 millones de casos confirmados, entonces cuando uno piensa en estos datos la palabra genocida no suena tan sorprendente. Bolsonaro dijo que el COVID-19 era una ‘gripezinha’, para luego decir que esta enfermedad se curaba con el dióxido de cloro, que en realidad no tiene ningún efecto, incluso pudiendo ser perjudicial para la salud, él llegó a decir que el que se aplicaba la vacuna china se convertía en un yacaré. No obstante, este año Bolsonaro empezó a moderar su discurso, acatando la vacuna china porque tiene vacunación en Brasil, no me extraña que haya perdido popularidad”.

“Bolsonaro pactó un subsidio adicional de 40 dólares para la gente perjudicada por la pandemia, lo que es mucho aquí en Brasil, pero hoy está en una situación de crisis, tiene sobre su cabeza una espada muy pesada que le podría caer en cualquier momento e incluso podría significar la interrupción de su mandato porque hay una coalición parlamentaria que está investigando el mal manejo de la pandemia. El presidente criticó la cuarentena en San Pablo cuando ésta era necesaria ya que la situación se estaba llendo al demonio, no había camas disponibles en los hospitales en terapia intensiva. Esta comisión de investigación puede llegar a conclusiones que podrían implicar la renuncia de Bolsonaro o que le hagan un impeachment rápido”.

Finalmente, la periodista concluyó: “Aquí la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó el ensayo de una mezcla de anticuerpos, es una nueva investigación brasileña, es una terapia del covid e incluso autorizó el ensayo con fines clínicos”.

Reprodución autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace radioja.com