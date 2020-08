“El arreglo de la deuda es un triunfo altamente significativo en lo político y en lo económico”

La reciente noticia del acuerdo con los Bonistas, la Reforma Judicial y todo aquello que gira alrededor de la pandemia, fueron temas que analizó en Radio Jai el consultor político Raúl Aragón.

“El arreglo de la deuda es un triunfo altamente significativo en lo político, pero también en lo económico y social, de esta gestión: Se arregló la deuda, que parecía, ‘inarreglable’, inevitable que nos llevara al default”, declaró con entusiasmo Aragón, y enfatizó en que “este arreglo es un gran triunfo de esta gestión” . Opinó que “este era el primer tiempo que necesitaba Alberto (Fernández) y ahora vamos a ver rápidamente la aparición de un plan económico pandemia- post pandemia o cuarentena- post cuarentena que es obviamente necesario también”. Consideró que será un acuerdo “pagable”, siempre que se reactive la Economía, para lo cual el Estado deberá invertir, como lo hacen la mayoría de los países del mundo, quienes están invirtiendo porcentajes altísimos de su PBI, como China, Estados Unidos, Francia, España, entre otros. Indicó que “no hay otra manera” y que la diferencia está en que esos países lo harán con recursos legítimos, y que la Argentina, quizás tomando nueva deuda o con la emisión de billetes, pero que de alguna manera se hará la inversión, tanto para fomentar el consumo como para reactivar industrias y Pymes que están muy lastimadas.

Sobre la pandemia, vinculada con esta reactivación, que no soportaría en la gente una vuelta atrás en la cuarentena, Aragón fue contundente, priorizó el tema de la salud, apeló a la responsabilidad social, como la manera de controlar la enfermedad: No a las reuniones, distanciamiento social, uso de barbijo etc. Coincidió en que “no se puede ir para atrás, pero tampoco mucho para adelante”.

“La pandemia entre otras cosas no hizo más que correr algunos velos, de cosas que se sabían pero que de las que no se hablaba mucho”, dijo. Aportó datos de la UCA sobre condiciones de hacinamiento en viviendas, especialmente del conurbano, y a ello agregó la falta de agua potable, cloacas, elementos mínimos de higiene, que dificultan enormemente el cumplimiento de las normas. Aclaró que no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores, pero que el problema existe.

Sobre la inseguridad, el aumento de la delincuencia, para muchos previsible por las condiciones que estamos atravesando, el especialista señaló que el nivel de pobreza va a ser muy alto con la salida de la pandemia, y que se está viendo actualmente delincuentes “primerizos”, individuos que no habían delinquido, que no tienen antecedentes y que ahora salen a delinquir. “Es algo nuevo”, dijo y que es muy preocupante porque eso aumenta la violencia en los actos delictivos, porque ”son muy torpes”. Por ello, estimó que el tema va a requerir de una gran trabajo y de gran presencia policial, que por otra parte, el sistema no cuenta con grandes recursos. Al respecto contó de un video en el que Berni mostraba que la mitad de los patrulleros de la Policía Bonaerense están apilados en desuso.

Sobre la Justicia, dijo que “es un tema mucho más grave, y que excede lo delictivo”, porque implica a toda la sociedad argentina y enfatizó en aquello de que “sin Justicia no hay República y sin República no hay Democracia”, que la Justicia está atravesada por una penalidad importante. Comentó a modo de ejemplo la de un fiscal del Estado declarado en rebeldía seis veces y que continúa siendo fiscal, por citar uno de los muchos casos. La Justicia está atravesada por el garantismo, bajo la idea “zaffaroniana” de que la verdadera víctima es el delincuente.

Acerca de que la Justicia pueda ser acomodaticia, Aragón tiene una posición de duda o de ambigüedad, acerca de lo que algunos sectores del macrismo que opinan que la reforma de la Justicia está destinada a garantizar la impunidad de la actual Vicepresidente, de su familia y de funcionarios del gobierno kirchnerista “La verdad es que eso no me cierra a mí porque el aumento de la cantidad de jueces, no hace que los jueces que tienen esas causas, las pierdan, porque siguen en las manos de esos mismos jueces y no sé si eso le va a garantizar a la expresidente inmunidad o no”, pero afirmó que necesitamos una impronta ética en todo el sistema judicial porque todos sabemos que hubo jueces funcionales al poder de turno y eso no es ejercer la Justicia, es hacer política”.

Por Cita Litvak para Radio Jai

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.