“Solo la educación garantiza la continuidad”, la campaña para ayudar a las escuelas de la red judía de Argentina

La Federación de Escuelas Judías de Argentina (FEJA) junto con AMIA está realizando una campaña para ayudar a la red de escuelas judías del país a sobrellevar la crisis que trajo el coronavirus. “Solo la educación garantiza la continuidad” es el lema para la búsqueda de donaciones de personas que serán duplicadas por empresas que se han sumado a la iniciativa. Por el momento hay 14 mil dólares recaudados de un objetivo de 400 mil dólares. Para donar se puede ingresar a https://donacion.com.ar/educacion/ hasta las 23 horas del miércoles 05 de agosto.

Maximiliano Kreiner, Presidente de Bialik, contó en Radio Jai cómo es la campaña y el momento que están atravesando los colegios en cuanto a la supervivencia de la crisis.

“Tenemos muchos temas económicos, a partir de la pandemia muchas familias dejaron de pagar el arancel ya que son comerciantes o empleados a los que les redujeron el sueldo, entonces no pueden pagar el arancel o pagan lo que pueden. Las escuelas siguen acompañando a esas familias pero necesitamos pedir la solidaridad del resto de la comunidad para que puedan participar de esta campaña, donde el aporte de cada persona se duplica con un grupo de empresas donantes. Tratamos de recaudar lo más posible para después distribuir entre las escuelas que más lo necesitan”.

Con respecto a cómo imaginan el regreso a las clases, Kreiner dijo que “por ahora los protocolos que nos envían del gobierno de la ciudad y de nación son muy complejos. El regreso va a ser más complejo que la virtualidad. Hay que considerar muchas cosas en las estructuras en las aulas, baños, etc. No se sabe cuándo será efectivo el regreso, pero será complejo y caro, desde el termómetro para tomar la temperatura hasta el alcohol en gel, limpieza constante. No lo imaginamos aún. Todo va a ser distinto, lo que era normal hasta hace un tiempo ahora dejo de serlo por completo, vivimos una anormalidad”.

“La campaña es para ayudar a las escuelas, que en definitiva estamos ayudando a las familias a que sus hijos continúen en la red escolar judía que es lo que más nos importa. Estamos convocando gente en Israel, Estados Unidos, Europa, gente de todo el mundo que va ayudar y esperamos que sea un éxito. Es la primera vez que todas las escuelas de la red juntas, hacen una campaña como esta. Es un orgullo para la educación judía”, finalizó Kreiner.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.