Sigue el juicio: Netanyahu podría ser declarado no apto para servir como Primer Ministro

El fiscal general del país, Avichai Mandelblit estuvo más cerca que nunca de declarar al primer ministro Benjamin Netanyahu no apto para seguir liderando el país debido a su caso de corrupción pública el lunes, pero no ha tomado esa desición todavía.

Mandelblit hizo varios puntos que podrían iniciar la construcción de un caso para descalificar a Netanyahu por no poder servir debido a sus comportamientos específicos, incluso si la ley no le exige formalmente que renuncie simplemente porque ha sido acusado.

Algunos puntos que expuso, como la gravedad de los cargos de soborno de los medios de comunicación y el conflicto de intereses inherente en mantener la fe del público, habían sido declarados antes de que comenzara el juicio a Netanyahu y que los testigos fuesen convocados a declarar.

El fiscal también declaró que el hecho de que Netanyahu no nombrara un ministro de justicia era otra señal de que eventualmente podría ser declarado no apto, incluso si la ley no hubiera requerido su renuncia si mantenía puestos y negocios normales en el gobierno. Sin embargo, Mandelblit finalmente dijo que Netanyahu podría permanecer en el cargo en este momento a la luz de su apego a los límites que el fiscal general le impuso, para mantenerse alejado de la participación en la aplicación de la ley y los nombramientos judiciales, así como los cambios de política que podrían afectar su juicio.

Además, el fiscal general dijo que el Primer Ministro aún no había perpetrado un acto claramente descalificante que lo mostrara incapaz de continuar con sus deberes, incluso si parecía estar acercándose a ese punto. En el escrito legal de Mandelblit ante el Tribunal Superior, estaba implícito el hecho de que Netanyahu no ha tenido que asistir a gran parte de su juicio hasta la fecha, solo se ha perdido asuntos del primer ministro en tres ocasiones desde mayo de 2020.

Hoy a Netanyahu, le quedan casi dos semanas para terminar de formar gobierno, panorama que aún se ve lejano, ya que no ha podido armar el difícil puzzle ´para llegar a 61 mandatos. En un esfuerzo por mantenerse en su puesto, a llamado a cambiar el sistema electoral y llamar a elecciones directas de primer ministro, sin teenr que reelegir a la Knesset nuevamente, propuesta que ha sido criticada por sus oponentes, ya que cambiaría todo el sistema político a último momento y cómo último esfuerzo para seguir siendo Primer Ministro.

