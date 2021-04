Cómo afecta nuestra psiquis la pandemia

El psiquiatra Georgi Weil explica, en Pensando las Noticas a los oyentes de Radio Jai, los efectos de la pandemia en la psiquis humana, poniendo especial énfasis en las consecuencias que tendrá en los más chicos y en la necesidad de que la información sea transmitida por las autoridades de manera clara y honesta.

Comienza explicando que, “el punto más central de todo esto es la generación que viene, los niños” dado a que es en ellos donde más afecta la escolarización, la atención intrafamiliar, y el creciente clima de agresividad y confusión. Desarrolla que el principal problema de la pandemia para los chicos es que el tiempo pasa, pero “no podemos darles… un marco de referencia para poder crecer” y durante ese tiempo “van sucediendo cambios a nivel cerebral cuyas consecuencias no podemos saber si van a ser reversibles o no… lo que un chico no aprende a los 5 años no lo puede aprender a los 7, es tarde”.

Por otro lado, expone que a nivel general la población se está viendo afectada por la falta de límites y datos claros en la información dada por las autoridades sanitarias: “Falta un manual cierto, verdadero, que no prometa cosas que no pueden cumplirse, sino que indique como serán los lineamientos”. Weil no pone el énfasis en que la información transmitida provea fechas límites (inexistentes), sino simplemente en que la información dada sea honesta y concreta: “la autoridad sanitaria puede nos saber cómo va a terminar todo esto… pero si yo voy en ese manejar día a día, dando certezas de que estamos trabajando, [se previene el desconcierto]”. Entiende que este desconcierto produce reactividad en los individuos, que los hace, “o sentir que esto es el fin del mundo, o empezar a tener conductas agresivas”. Por ello, toma por ejemplo al Estado de Israel, donde “absolutamente todo el claro” y existe, “un nivel de aceptación de ‘lo que me dicen es cierto más allá de que no sé cómo termina la historia”.

Por TP/RJ

