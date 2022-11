La futura embajadora de Argentina en Israel en Radio Jai

Cristina Camaño, futura embajadora de la República Argentina en el Estado de Israel dialogó con Radio Jai. Se refirió a sus supuestos pasados dichos en contra del Estado de Israel, la cuestión del lawfare internacional y en la Argentina, la polémica sobre la cuestión del avión venezolano iraní, y sus planes de desarrollo de las relaciones bilaterales para cuando inicie su misión diplomática.

Cristina Camaño comentó respecto a sus supuestas pasadas declaraciones en las que demostró una postura contraria a Israel “Yo jamás opino de las políticas internas de otros países, nunca fui pro-palestina ni contra-palestina. Por otro lado, la mitad de mi familia es judía, por lo que tampoco me gustaría hacer eso”. Sin embargo, remarcó que el cumplimiento de sus funciones como embajadora será independiente de sus consideraciones personales: “No importa mi pensamiento puntualmente, yo tengo que llevar la línea del gobierno”, enfatizó, “yo tengo que consultar la postura del gobierno y esa va a ser mi posición”.

Conectó su supuesto controversial posicionamiento hacia el Estado de Israel con la cuestión del denominado lawfare y sus orígenes en “otro país más fuerte que nosotros, que lo instaló”, siendo aquello probablemente un eufemismo para denominar a Estados Unidos. En aquella línea, Camaño fundamentó la existencia de una injerencia extranjera del lawfare en Argentina: “Yo puedo pensar que la matriz del lawfare la impusieron porque se da en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia”. Desarrolló que aquella interferencia se asemejaría al Plan Cóndor, por el cual Estados Unidos colaboró con la implantación de dictaduras militares en Latinoamérica, en el contexto de competencia hegemónica entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría.

Camaño se refirió a lo que entiende como lawfare en Argentina tomando como ejemplos la cuestión en torno a la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura y a los múltiples juicios existentes contra la ex presidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner. En cuanto a la primera de aquellas cuestiones enfatizó: “La Corte Suprema no tiene nada que hacer en este tema, ese tema lo define el Senado”, añadiendo que “la Corte Suprema está para juzgar, no para definir quien va al Consejo de la Magistratura; en eso coincido plenamente con la vicepresidenta”. La Corte demostró nuevamente aquel rígido alineamiento contra Cristina Kircher al alegar Caamaño que las causas en su contra son, en verdad, alguna suerte de persecución judicial injustificada: “De las catorce causas que tiene y tuvo la vicepresidenta de la Nación, ya doce cayeron por sobreseimiento”, explicó añadiendo que tales causas generan “mucho desgaste, mucho tiempo que uno pierde por estar dando explicaciones”. “¿Quién controla al poder judicial?”, se preguntó la entrevistada.

Por otra parte, Cristina Camaño se refirió a la polémica en torno a la cuestión del avión venezolano-iraní. Explicó que “ese avión, cuando llegó acá, no tenía ningún tipo de alerta”, remarcando que “antes de llegar acá pasó por cuatro o seis aeropuertos diferentes y no tuvo inconvenientes en ninguno de esos aeropuertos”. Sin embargo, dijo que no se encuentra capacitada para aseverar lo que sucedió luego, dado a que el día que saltaron finalmente las alertas coincidió con el le pasó de mando de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) a Agustín Rossi.

Dando una mirada general sobre la situación de la inteligencia en la Argentina, Camaño declaró que “la Argentina es más segura que en los noventa”, dado a que “la AFI ahora no se dedica a espiar a funcionarios como en la época de Macri, o a gobernadores como en los noventa”.

En lo referido a los pasos faltantes para el inicio de su misión diplomática en Israel, Camaño explicó que el día de ayer su designación fue tratada y aprobada en la Comisión Unicameral de Acuerdos del Senado, faltando todavía su aprobación en el plenario y los trámites burocráticos correspondientes antes del inicio formal de su misión diplomática en el Estado hebreo. Remarcó que es probable que aquello no suceda hasta fines de diciembre dado a que “ahora viene el mundial”, por lo que los “algunos senadores vuelven a sus provincias” y se ralentiza la agenda de la Cámara. Por ello, detalló que se espera que se encuentre un espacio en la agenda para el tratamiento de su designación recién a finales de diciembre, habiéndo tiempo hasta el día 30 de aquel mes como producto de un decreto del presidente por el cual extendió las sesiones ordinarias hasta aquella fecha.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a los vínculos entre Israel y Argentina. Explicó que “desde el punto de vista comercial Israel es muy importante para la Argentina”, exportamos productos alimenticios e importando tecnología de la Start-Up Nation. Sobre este último punto, detalló que “la misión del agua, que llevó a cabo el ministro del interior Wado de Pedro junto con los ministros Julián Dominguez y Daniel Filmus y gobernadores, está funcionando. Ya se hizo una prueba en San Juan con el riego por goteo”.

No obstante, Camaño remarcó que aún queda mucho por hacer en los lazos bilaterales. Desarrolló que Argentina tiene en Israel un potencial mercado para “exportar yerba, dulce de leche, vinos; cosas que acá las vemos cotidianamente y que son buenas”, siendo una oportunidad para “exportar ese tipo de productos que tienen cierto tipo de valor agregado”. Por otra parte, explicó que en Israel viven alrededor de cien mil argentinos, existiendo por lo tanto un mercado para hacer intercambios culturales, “tenemos que hacer que viajen escritores, pintores, tenemos que hacer intercambios con ellos”, especificó.

En la misma línea, la futura embajadora de Israel resaltó que estuvo “trabajando con el presidente de Aerolíneas Argentinas para ver si podemos hacer vuelos, no directos porque tiene que haber una escala por la distancia, pero sí vuelos con una escala y que sigan para Israel”.

Redacción Tomás Polakoff

