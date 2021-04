Líderes israelíes y el rabino jefe del Reino Unido lamentan la muerte del príncipe Felipe

Los líderes israelíes lamentaron el viernes el fallecimiento del príncipe Felipe de Gran Bretaña, esposo de la reina Isabel II, y dijeron que su muerte fue una pérdida para el mundo e Israel.

“El príncipe Felipe fue un servidor público consumado y será muy extrañado en Israel y en todo el mundo”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

El presidente Reuven Rivlin envió su “más sentido pésame y su más sentido pésame” a la Reina y al pueblo británico en nombre de Israel.

“Que su memoria sea una bendición”, escribió Rivlin.

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world.

