Este nivel de discusión sobre la pandemia estuvo en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que es una infección

En medio del aumento de casos, Radio Jai dialogó con el Dr. Daniel Colodenco Director de la Carrera de Especialistas en Neumonología de la UBA acerca del inminente crecimiento de la pandemia en nuestro país y las discusiones que ha ocurrido en nuestro país en relación al virus COVID-19.

“Las cifras de los últimos días son alarmantes, estamos en la segunda ola, lo que determinados científicos e epidemiólogos venían avisando que iba a suceder ya que hay gente que monitorea la circulación del virus, los nuevos casos y es obvio que estamos en esta nueva ola. Hay países que experimentaron tres o cuatro olas, es preocupante porque pone todo el sistema en riesgo de ocupación de las camas, riesgo de que no haya disponibilidad y situaciones que uno no quiere ver, como gente que se interna en los pasillos, no consiguen camas, termina internado muy lejos de donde vive y digo esto frenet aquellos que minimizaban el tema, el COVID-19 es diez veces más nocivo y letal que la gripe”.

Según Colodenco: “La pandemia en Argentina exacerbó muchas cosas que no estaban tan visibles, hubo mucha gente negando la gravedad de la situación, diciendo que no querían ser gobernados por infectólogos y que había infectado, discursos canallas e ignorantes, que lamentablemente estimuló a mucha gente a pensar que había una segunda intención de infectar a la gente, que la gente se muera o que nos tenían retenidos en nuestras casas para controlarnos, pero esto pasa en todo el mundo. Este nivel de discusión se dió porque gran parte de la discusión sobre la pandemia estuvo en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que es una infección, en los medios había gente hablando que no sabía sobre el tema y en el mundo diferentes políticos y gobernantes hablaban del COVID como una ‘gripecita’, lo que estimula a que la gente se revele, y además la gente está cansada”.

“La campaña de vacunación de Israel ha sido muy exitosa, pasaron a no tener muertes por COVID, hablaba con un colega argentino en Israel y me decía que solían tener treinta internaciones diarias pero ahora básicamente no tienen pacientes de COVID. La vacunación masiva hizo posible lo que decían los epidemiólogos sobre la inmunización, Israel ha logrado un cambio notable que también implica la aceptación por parte de la población de las medidas de cierre”.

“Ninguna vacuna prevé el no contagio, ni las vacunas de la gripe evitan al 100% que la gente se contagie, tienen un 80% de efectividad, hay un 20% de virus que no están cubiertos por la vacuna. La clave de la vacuna es que evita el padecimiento grave del COVID”.

“Finalmente, concluyó: “Recomiendo al oyente cumplir a rajatabla las normas vigentes, siempre el barbijo en la calle, distanciamiento social de dos metros, el lavado permanente de manos y recordar que el barbijo tiene cubrir desde la pera hasta la nariz. Las medidas de cierre son saludables”.

