El presidente no está bien

El viernes pasado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio positivo en el test de coronavirus y se encuentra aislado. Radio Jai dialogó con Silvia Mercado, periodista y cronista acreditada de Casa Rosada quien habló sobre la salud del mandatario y de cómo sigue el país en este contexto.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

“El presidente está aislado en la residencia de Olivos, en la casa de huéspedes, pero el país tiene que salir adelante así que ha sido el jefe de gabinete quien ha convocado para las 16 horas de hoy a sus pares de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia”. “Van a analizar las medidas, las nuevas restricciones que tienen que encararse”. “Hay una verdadera tensión en el gobierno, el tono en que se comunican…” “También están citados la ministra de Salud Carla Vizzotti, los ministros de provincia Daniel Gollán y de ciudad Fernán Quirós”.El gobierno de la ciudad considera que no están dadas las condiciones para tomar medidas severas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires ya rige una restricción nocturna de 2 a 6 a.m. y, según Mercado, “esto va a seguir”.

Posibles restricciones que se pueden aplicar si continúa la suba de casos: “No hay mucho para hacer en la Ciudad de Buenos Aires, y en provincia tampoco. Hablan de retroceso a la fase 3 que significa que todo sigue más o menos como está, solo que hay mayores restricciones de horarios y de reuniones sociales”, En los hechos es muy poco, señaló la periodista. Las reuniones sociales no pueden ser más de 10 personas.

-La provincia y la ciudad realizan un diagnóstico para ver dónde están los contagios. “Están en los jóvenes, por las fiestas, porque hace un año están encerrados y tienen otra vida personal”. “Es escandalosa la cantidad de contagios, crecen, pero no en los grupos de riesgo, por eso se mantiene relativamente estable, incluso baja la cantidad de fallecidos”. Hay que cuidar que no haya fiestas clandestinas.

Si bien, por el momento, las autoridades sanitarias descartaron la vuelta a fase 1 en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Mercado adelantó: “Creo que cuando se esté cerca del colapso sanitario, ahí se pueden llegar a tomar medidas restrictivas severas, pero no de fase 3 sino de fase 1, es decir un cierre absoluto de una semana o diez días”

Cómo está el ambiente en Casa Rosada. “Diría que hay un esfuerzo muy grande por sostener una ficción, porque hoy las decisiones políticas no las toma el presidente, creo que ha quedado muy claro en la semana previa a su contagio de Covid-19”: “Quien lleva adelante la política del gobierno es Máximo Kirchner y eso se va a profundizar esta semana”.

“Esto impacta en el ánimo del presidente que va asumiendo con resignación un rol secundario dentro del gobierno que él mismo preside”, lo que provoca consternación en su gabinete.. igual lo van a apoyar y acompañar pero no están bien con esto. No anda bien de salud, se contagió, las defensas están bajas… No está bien el presidente.

