Un hombre, Un Rabino, Un legado

La editorial Guemaj Moshé editó un libro a la memoria de quien fuera el Gran Rabino Saadiá Benzaquén Farache.

Con emoción Jorge Daian, editor, amigo y discípulo del Rabino realizó una semblanza de la figura del Rab que marcó una época de oro del esfuerzo y legado de estos enormes hombres

“El Rab supo conjugar lo que significa ser un judío” Hay dos tablas de la ley, cinco mandamientos de vínculo entre el hombre y el creador y cinco del vínculo del hombre con su prójimo. El Rab era de aquellos que enseñaba en su acción. Vivía de manera tal “que tu problema es mi problema”. La gente toda sin ninguna excepción somos hijos de un mismo padre es decir somos hermanos.

Era una época donde estábamos apartados de la religión y su observancia. Se hizo fuerte en su casa (siempre abierta como en su Tetuán natal). No tenía Yeshivá, no tenía Kolel, la Yeshivá y el Kolel era él. “Cuentan que en un Shabat una persona fue a su casa y le preguntaron si venía a estudiar y les dijo no yo vengo a ver cómo se comporta, como vive. “Esa es la mejor imagen que yo puedo tener de un rabino, fiel mil por cien con las costumbres, las leyes que nos mandó el Todopoderoso cumplirlas mil por cien, pero también fiel con la persona”.

La bella Sinagoga de la calle Piedras 1164 construida en 1920 fue una especie de segundo hogar del Rabino Benzquén, dentro del marco de La Congregación Israelita Latina de Buenos Aires, de judíos de origen de la rica tradición marroquí. Fueron muchas las sinagogas y maestros que surgieron del crecimiento de la comunidad de proveniente de esas latitudes hasta que en 1976 nació ACILBA, la asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires, una continuidad de su obra.

El Rabino era un Kidush Hashem (la santificación de D.S) andante. Este es un libro de Musar (ética) andante.

El Rabino Benzquén falleció a los 61 años, el 12 de mayo de 1986.

Para los que quieran conocer de la rica vida Judía de Tetuán y como ella se plasmo luego en Buenos Aires, este libro y la figura del Rabino Saadiá Benzquén Farache ZTL son imprescindibles de recorrer.

El libro no se vende en las librerías, les fue entregado a instituciones para que puedan recaudar para las mismas o incluso puede ser obtenido contactando al Sr. Jorge Daian en la editorial Guemaj Moshé [email protected]

