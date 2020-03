El Rabino Yerajmiel Barylka, desde su hogar, donde se encuentra en cuarentena, explicó el proyecto que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo a través de la plataforma virtual Zoom bajo el titulo “Fe y libertad en días de confinamiento”.

A tan solo unas semanas de Pesaj, una de las festividades más importantes del calendario judío, aquella en la que se celebra el éxodo de los judíos de Egipto y el fin de su esclavitud, se prevé que la crisis sanitaria perjudique las tradicionales reuniones familiares. Sin embargo, el Rab Barylka asegura que “siempre en las circunstancias más difíciles hay que buscar un poco de luz y optimismo”.

Es probable que este Pesaj no pueda ser celebrado con una reunión familiar en la que las personas se junten a leer la Hagadá, rendir tributo a D’s y compartir una comida, ante lo que Yerajmiel Barylka dijo: “Este año vamos a tener una experiencia diferente. Cada familia, pequeña y nuclear,deberá asumir la responsabilidad, quiera o no, de hablar de la libertad y de las dificultades que esta terrible enfermedad causa a tantas personas en el mundo. Van a poder analizar, renovando los textos viejos, que no fueron escritos de una sola vez sino que siguieron el devenir de la historia (…) y poder salir fortificados”.

A lo largo de la conferencia, que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo a las 15.30 horas en Argentina, se dialogará sobre la importancia de la unidad en la adversidad, de la fe y de trabajar para salir fortalecidos y “en un mundo nuevo”, de esta pandemia.

Para poder participar de la transmisión y el diálogo del lunes, es necesario instalar el programa Zoom en el teléfono a través del App Store o Play Store, también, o directamente desde el ordenador. Minutos antes del horario de inicio los usuarios deben encontrarse conectados.

