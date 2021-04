El presidente Reuven Rivlin recibió hoy por la mañana a los representantes de los partidos

Representantes del partido Yamina se reunieron con el presidente Reuven Rivlin el lunes por la mañana, como parte de las consultas del presidente con los funcionarios del partido para determinar qué candidato tiene las mejores posibilidades de formar una coalición de gobierno estable.

La delegación, que incluía a los diputados Ayelet Shaked y Matan Kahane, se negó a recomendar al primer ministro Benjamín Netanyahu o al líder de la oposición Yair Lapid, y respaldaron al presidente de Yamina, Naftalí Bennett.

Shaked también instó al presidente a no entregar el mandato a la Knesset si el primer candidato seleccionado no logra formar un gobierno dentro del tiempo asignado. En cambio, Shaked pidió al presidente que seleccione un segundo candidato y le conceda 28 días para construir una coalición.

“Rivlin, sin embargo, ha sugerido que no seleccionaría un segundo candidato si el primero no logra formar un gobierno, y puede devolver el mandato directamente a la Knesset si el primer intento de formar un gobierno no tiene éxito”.

Poco después, la delegación de Yesh Atid, que incluía a los diputados Orna Barbivai, Meir Cohen y Karin Elharrar, se reunió con el presidente Rivlin, respaldando a Yair Lapid para el cargo de primer ministro.

Siguieron los representantes del partido Shas, incluidos los diputados Yoav Ben-Tzur, Ya’akov Margi y Michael Malchieli, se reunieron con el presidente Rivlin después de que la delegación de Yesh Atid hiciera su recomendación. El partido Shas respaldó a Netanyahu para el cargo de primer ministro.

Los representantes del partido Azul y Blanco informaron al presidente Rivlin el lunes que la facción respalda a Lapid, mientras que el judaísmo de la Torá unido respaldaba a Netanyahu.

La delegación del Partido Laborista, compuesta por los diputados Omer Bar-Lev, Gilad Kariv y Emilie Moatti, recomendó que se le diera a Yair Lapid el mandato de formar un gobierno.

Hasta ahora, Netanyahu ha recibido el respaldo de 46 diputados, en comparación con los 32 de Yair Lapid y los 7 de Naftalí Bennett.

