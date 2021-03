Radio Jai dialogó con la Directora del Departamento de Laboratorios del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud de Israel, Ruth Yishai, acerca de la exitosa campaña de inoculación en Israel y su relación con las nuevas cepas. Este fue su analisis:

“Desde mediados de diciembre se comentó en nuestros laboratorios hacer secuencia genética de los virus, vimos que la variante británica fue introducida en muchos países de América y Europa, aparentemente más transmisible y un poco más letal pero comprobamos que tanto esa variante como la sudafricana son susceptibles a la vacuna. Hicimos estudios de neutralización con anticuerpos de gente que fue inmunizada y vimos que la variante británica es neutralizada al mismo nivel que la cepa original mientras que la variante sudafricana es un poco menos susceptible pero todavía lo es”.

Yishai indagó en el proceso de vacunación en Israel: “Estamos siguiendo todo esto con la secuencia genética, estamos secuenciando cada semana entre dos mil y tres mil cepas. Tuvimos pocos casos de la cepa de Brasil, dos casos de la cepa de Uganda, cinco casos de la cepa de Nueva York, hasta ahora el programa de inmunización fue muy bueno en Israel, llegamos al 50% de la población vacunada con la primera dosis de la vacuna Pfizer, tenemos dos millones de chicos y bebés que no pueden vacunarse porque todavía no está comprobada la seguridad y la eficacia de la vacunas de menores de dieciséis años y también tenemos un millón de personas menores de cincuenta que no quieren vacunarse, un problema conocido”.

“Todavía hay que cuidarse, la situación en Israel mejoró mucho gracias a la vacunación, en Pesaj la gente se reunió en familia, un cambio enorme en contraste al año pasado en el que la gente se quedó en csa. Hoy en día la gente sale, los negocios están abriendo, se permitieron algunos vuelos, se reciben vuelos de ocho aeropuertos del mundo, más o menos se está volviendo a una vida normal pero todavía la gente se está cuidando, usando el barbijo, manteniendo al distancia. Desde ayer se demanda en la entrada a un evento el testo rápido de antígenos que en veinte minutos se obtiene el resultado”.

Finalmente, concluyó: “Hay que seguir monitoreando la aparición de cepas, en Israel el 90% de nuevos casos son debido a la cepa británica. Ayer la CDC de EEUU publicó un trabajo muy serio donde demostraron que la gente vacunada con Pfizer o Moderna transmiten menos el virus, teníamos unos estudios al respecto pero al ver que en otras partes del mundo se prueba lo mismo, convierte más sólidos estos resultados. Por otra parte, los pocos casos de gente vacunada que se contagió son casos leves que no llegan a la hospitalización, son el 0.05% del total de casos vacunados”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.