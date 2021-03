“Solamente en San Pablo hay más de mil personas en lista de espera”

La situación sanitaria en Brasil es muy preocupante por el gran aumento de casos de COVID y con la aparición de nuevas cepas de del virus. En la Argentina, se están evaluando medidas a tomar sobre diferentes controles y restricción de vuelos.

Gustavo Segré, es analista internacional y profesor de la Universidad Paulista, y en diálogo con Radio Jai, se refirió a cómo se vive esa situación en Brasil.

Segré manifestó que la sensación de la población es de gran preocupación, y que el presidente Jair Bolsonaro “parecería estar en un universo paralelo”, aunque en el día de ayer martes, cambió un poco el discurso y se solidarizó con las familias de los fallecidos. Sostuvo que los números asustan, pero que, sin embargo, la responsabilidad no es solamente de Bolsonaro, el problema del Presidente es negar el tema, que “no es lo que dice, sino cómo lo dice”. La decisión hoy de abrir y de cerrar economía y circulación, es de los gobernadores e intendentes, no de Bolsonaro, pero, por sus habituales afirmaciones tan poco felices, la gente vincula y responsabiliza al Presidente.

El mayor problema fue, en un momento, “pensar que lo peor ya había pasado y desarmar los hospitales de campaña”, tres en el Estado de San Pablo, porque no quedaban ya pacientes e, interpretando que la nada volvería a ocurrir. Agregó que queda claro que, con restricciones de a la circulación, con mantener a las personas aisladas en sus casas, se puede demorar la transmisibilidad del virus, la cantidad de contagios; pero que eso no frena el virus, lo que quedó demostrado en muchos países. Lo que sí lo frena, son los testeos, para restringir la transmisión del virus de personas contagiadas sin síntomas, obviamente la vacuna, y por supuesto la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos.

Esta “segunda ola” es mucho más agresiva, y se ha visto que afecta a una población más joven. Además, reveló que en Brasil se mueren miles de personas esperando camas de Terapia Intensiva, que solamente en San Pablo hay más de mil personas en lista de espera.

Acerca de las vacunas, el entrevistado afirmó que Brasil tiene una cantidad asegurada para este 2021. Son 545 millones de dosis para 212 millones de habitantes, lo que hace un escenario “confortable”, “no en la foto, pero sí en la película”. Indicó que la situación en este mes de marzo es mejor que la de febrero, que hoy se están vacunando 600 mil personas por día, y que se pretende llegar al millón de personas en el corto plazo, lo que seguramente provocará una disminución importante de casos y de número de fallecidos, y con la enorme ventaja de que Brasil tiene dos fábricas propias para producir las de Sinovac, de China, y la de Astrazéneca, y que ayer se informó que Brasil ya se encuentra produciendo el insumo base para la vacuna, lo que permitirá la provisión de vacunas para el futuro.

Sobre el conocido “kit anticovid”, o tratamiento temprano, dijo que ese es un tema del que se polemiza mucho, pero que se ha concluido científicamente que, si bien no ayuda, tampoco complica, y que no es un tema que afecte. Sin embargo, se vio que uno de esos kits, funcionó muy bien en una ciudad de Rio Grande do Sul, por lo que, en la comunidad científica no está descartada esa posibilidad por completo en alguno de sus insumos. El verdadero problema es la falta de unidades de Terapia Intensiva.

“El mayor problema es la falta de estructura, Brasil no la tuvo y no la tiene, creo que eso la Argentina, debería tomar como ejemplo para no seguir. La segunda ola va a llegar, y hay que estar preparados con más camas de sintomatología leve y de Terapia Intensiva”, concluyó.

