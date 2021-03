Diario saudí: “Los hutíes expulsan al último de los judíos yemenitas”

El periódico Al-Sharq Al-Awsat informó que solo cuatro judíos ancianos permanecieron en el país después de que trece personas fueran obligadas a abandonar el país a cambio de la liberación de un prisionero judío: “ni siquiera nos dejaron despedirnos”.

El medio cita a la fuente diciendo que “las familias que fueron deportadas ahora están buscando una ‘nación alternativa’ para ellos”. Al parecer, “fueron deportados a cambio de la liberación de un preso judío que lleva seis años en prisión, que también fue liberado”. Según el informe, hasta finales del mes pasado, estas tres familias estaban bajo presión de los hutíes que exigían que se fueran, mientras que ellos se negaban a salir de Yemen. Cuando llegaron para su última visita a la prisión de inteligencia, les dijeron que se verían obligados a irse si querían liberar al prisionero judío, Levi Salem, que ha estado en prisión durante seis años, a pesar de la orden judicial de ponerlo en libertad.

Levy fue encarcelado con un grupo de musulmanes, alegando que trabajaron juntos para retirar ilegalmente un rollo de la Torá de Yemen, a través de un grupo de judíos yemeníes que abandonaron el país en 2016. Las familias se niegan a venir a Israel.

El artículo señala el abuso por parte de los hutíes de los judíos yemeníes en los últimos años y su deportación de un lugar a otro en el país. Según los informes, los judíos yemeníes fueron deportados tres veces fuera del país, la última de las cuales fue antes de la festividad. También señalaron que las familias deportadas se han negado a venir a Israel y están esperando que la representación de refugiados de la ONU les encuentre otro país donde puedan establecerse legalmente.

Un miembro de la familia deportada habló con el periódico saudí y dijo: “Se nos permitió elegir entre quedarnos y sufrir acoso, y también no liberar a Levy, y salir de Yemen y, a cambio, él será liberado. Así que tuvimos que decidir. En el pasado, rechazamos muchas ofertas tentadoras durante varios períodos, las rechazamos todas y nos negamos a dejar nuestra patria, pero hoy debemos hacerlo”. Y añade entre lágrimas: “No nos volveremos a ver y ya no podremos ver el lugar donde crecimos y vivimos. No sé cuántos años más viviré, y no sé dónde está Atman”. es, pero dejamos atrás amigos y gente querida y ni siquiera nos dejamos despedirnos “.

Sivan Gobrin desde Israel

