‘Conejo Blanco Conejo Rojo’ vuelve al teatro

Radio Jai dialogó con la escritora y guionista Tamara Tenenbaum con motivo de su participación en la innovadora obra ‘Conejo Blanco Conejo Rojo’ que se presenta en el Teatro Metropolitan:

“Me contactaron del Grupo Plaza para preguntarme si me animaba a hacerlo, no soy actriz entonces al principio me dio un poco de miedo pero me dijeron que justamente la idea de la obra era también que la hicieran otras personas como periodistas, escritores, personas que no venían de la actuación y que era más bien un juego para experimentar, así que me pareció que podía ser una experiencia divertida en un momento donde uno no tiene tantas aventuras”.

“Nadie me ha dicho de que se trata, nadie me dio pistas y lo único que me dieron es un sobre con unas instrucciones muy sencillas, todo lo demás me enteraré en el escenario”. “Me parece interesante y ocurrente como lo organizó el autor para exportar la obra incluso cuando no se podía mover, es muy llamativo como circuló la obra, se hizo en muchos países con conocidos en todo el mundo”.

“A los veinticinco empecé a trabajar en revistas, estudié filosofía y a partir de eso fui abriéndome un camino. Luego empecé a escribir libros, guiones y todo lo que escribo hoy, pero empecé escribiendo blogs como muchos de mi generación”. “Doy por hecho que el guión de la obra no es complejo, ni difícil de leer como para que uno lo pueda hacer en el momento, como escritora supongo que el texto debe estar al servicio de esta trama, el texto tiene que estar pensado para dar risa o una emoción en el momento a quien lo está leyendo, también permiten agregar cosas pero hay que aclarar que uno las agrega”.

“No me hablaron acerca de la escenografía o elementos que pueda utilizar, solo me dijeron que vaya con ropa que me haga sentir cómoda en el escenario”.

Tenenbaum se presenta el 26 de Marzo a las 20:00 en el Teatro Metropolitan.

