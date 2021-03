Con motivo de una nueva celebración de Pesaj, Radio Jai dialogó con el rabino Nicolás Reck sobre algunas reflexiones de la festividad.

Este fue su analisis:

“Cuando viene alguna de las festividades trato de buscar algún significado diferente de otros años que por lo general tiene que ver con cosas que leo y me gusta, y este año leí algo de un rabino jasídico contemporáneo, él llama a Pesaj la fiesta de la fe porque dice que la fé está impregnada en el relato de la hagadá y es una mitzvá para quién va a contar la historia”.

“Él dice que Pesaj es como la revelación divina y él lo llama Rosh Hashaná de la fe, porque cuando empezamos el año con intenciones que al final no concretamos y lo mismo pasa con la fe, la idea es que la fe nos continúe para todo lo que queda del año y que en la repetición del contar está la manera de fijar la fe. Repetir todo los años no solo no es tan malo, sino que es bueno porque en el tema de Pesaj por lo menos va a permitir que tengamos más fe para enfrentar un año que todavía va a ser difícil”.

“La fe es importante para estar en movimiento, mi idea de este pesaj va a ser tener mucha fe y esperanza en lo que viene, sabiendo que parte la tengo que poner yo y parte la tiene que poner Dios, y otra parte la pone cada uno de los que nos rodean”.

