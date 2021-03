La preservación del sistema republicano en Israel y la división de poderes

En vísperas de la festividad de Pesaj, que es central para el pueblo judío, la Suprema Corte de Justicia israelí dictó, en el día de ayer, una sentencia ejemplar referida al primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusado de graves delitos de corrupción. Indicando que debe someterse al régimen que previene los conflictos de intereses, formulado por el Fiscal General, que prohíbe, entre otras cosas, que Netanyahu pueda participar en los nombramientos de funcionarios en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial. El fallo fue emitido en el marco de la presentación judicial efectuada para lograr la aplicación de dicho régimen al Primer Ministro, con motivo de su procesamiento judicial.

Recordemos que, tras el procesamiento de Netanyahu, el Fiscal General emitió un Régimen de prevención de conflictos de intereses, que imposibilita al Primer Ministro tomar decisiones sobre los nombramientos en materia de fuerzas del orden y judiciales, y sobre temas vinculados con testigos u otros acusados en los casos en su contra, o sobre legislación que pueda tener un impacto en los procesos legales en su contra. Mandelblit dejado en claro que Netanyahu no podía involucrarse en estos asuntos por si o a través de terceros: “Debiendo abstenerse de ejercer su influencia sobre los funcionarios autorizados para manejar esos asuntos”.

“Estamos frente una realidad excepcional, con un primer ministro en funciones, acusado de delitos graves, por lo que se requiere una gran adhesión a los principios de separación de poderes y la prevención de colisión de conflictos”, escribió la presidenta de la Corte Suprema Esther Hayut en el fallo. “Por lo tanto, se requiere un sistema que impida los conflictos de intereses, y que garantice la independencia de los funcionarios en la toma de decisiones públicas, de forma tal que los asuntos personales relacionados con las acusaciones contra el Primer Ministro no afecten su funcionamiento como jefe del Poder Ejecutivo.”

La presidente del tribunal, Hayut, dictaminó que Netanyahu no sólo debería tener prohibido participar en los nombramientos, sino también intervenir en el sistema de designaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, realizar en los mismos cambios estructurales, como dividir las atribuciones del Fiscal General. “Existe una preocupación razonable con respecto a la existencia de un conflicto de intereses entre el interés personal del El Primer Ministro, que está pendiente de acusaciones penales, y los intereses públicos relativos a la regulación de los nombramientos y la condición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

Mis mejores deseos para todos los oyentes de la radio y Jag pesaj Zameaj ¡!!

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.