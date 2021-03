Jonathan Pollard: la emoción y el milagro de pasar su primer Pesaj en Jerusalem

En las últimas horas, y después de 30 años de prisión, Jonathan Pollard describió su paso por Jerusalem.

Además, recordó su tiempo en la cárcel, y expresó: “Hace muchos años, cuando estaba en prisión, los oficiales me preguntaban: ‘¿alguna vez pensó que podría caminar libre?’ Y yo siempre les preguntaba lo mismo: ‘¿Crees en Dios?’ ‘[Ellos respondieron] que sí.’ ¿Crees que Dios puede hacer milagros? ‘ Y todos estarían de acuerdo, sí”.

“Yo dije: ‘bueno, en ese caso me iré libre’. Y aquí tienes la prueba de ello, del milagro de Dios. Aquí estoy con mi esposa Esther, en Yerushalayim, en Pesaj, con Har Habayit detrás de nosotros, y el desierto de Judea a nuestra derecha. Si esto no es ‘ «Es un milagro, no sé qué es”, agregó.

Asimismo, continuó: “Nadie debería dudar en absoluto del poder de Hashem. Sólo tienes que creer y mantener la fe y decidir volver a casa cuando te honre con un milagro, y todo saldrá perfectamente”.

Pollard también explicó por qué cree que recibió tan poco apoyo de los judíos estadounidenses durante sus años en prisión. “Tienen un problema importante: se consideran más estadounidenses que judíos”, aseguró.