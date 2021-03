Netanyahu: “Espero que estas sean las últimas elecciones”

El presidente Reuven Rivlin instó el martes al público a no desanimarse por la cuarta ronda de elecciones en solo dos años, y pidió a los ciudadanos que ejerzan su derecho a tratar de romper el estancamiento político.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que esperaba que esta fuera “la última elección” de la crisis política de dos años.

Rivlin, quien votó en una mesa de votación instalada en una escuela en el barrio de Beit Hakerem de Jerusalem, destacó la importancia del proceso democrático.

“Estoy haciendo esto por última vez como presidente, pero también como un ciudadano muy preocupado”, dijo. “Incluso en medio de las grandes dificultades en las que nos encontramos, las elecciones para la Knesset son el lugar sagrado de nuestra democracia”.

El presidente lamentó que cuatro rondas de votaciones en sucesión relativamente rápida “dañaron la fe pública en el proceso democrático, pero el poder de influir está solo en sus manos. No hay otra manera.”

“Por última vez, desde el corazón de un presidente a sus corazones, vayan a votar”, dijo.

Muchos líderes de partidos y políticos prominentes votaron temprano e igualmente instaron al público a participar en las elecciones, mientras que algunos advirtieron sobre las terribles consecuencias de no respaldar a sus partidos.

Netanyahu votó en otro colegio electoral en Jerusalem, donde llamó a todos a votar pero se negó a predecir los resultados.

“Este es un festival por la democracia”, dijo Netanyahu junto a su esposa, Sara. “Este es un país feliz. Israel es un país donde la gente sonríe ”.

“Espero que esta sea la última elección”, agregó, refiriéndose a que esta es la cuarta votación en dos años.

Sara, a quien la semana pasada le extirparon el apéndice, agradeció al personal de salud que la atendió y a los israelíes que le enviaron deseos de recuperación.

Anteriormente, el primer ministro transmitió en vivo en Facebook, hablando con simpatizantes de todo el país para instar a los votantes del Likud a votar. Reiteró su reciente afirmación de que a su partido Likud le “faltaban” dos escaños para ganar y obtener una amplia mayoría de 61.

Entre los primeros en votar estuvo el líder del partido Shas, Aryeh Deri, en el barrio de Har Nof de Jerusalem. Deri pidió a los votantes que se presenten y “produzcan un resultado decisivo”, y agregó: “No podemos ir a una quinta elección”.

Su compañero ultraortodoxo MK Yaakov Litzman, el ex líder y actual No. 2 del Judaísmo Unido de la Torá, votó en Jerusalem.

“La judería haredí y todo lo que es sagrado para la nación de Israel está en juego”, dijo Litzman, refiriéndose a la comunidad ultraortodoxa.

El líder de la UTJ, MK Moshe Gafni, emitió su voto en la ciudad predominantemente ultraortodoxa de Bnei Brak.

MK Avigdor Liberman, líder del partido laico y descortés Yisrael Beytenu, votó en su comunidad de origen, el asentamiento de Nokdim, y repitió su afirmación de que las elecciones se convocaron debido al deseo de Netanyahu de “evadir” su juicio por corrupción en curso por cargos. de soborno, fraude y abuso de confianza.

Otros líderes de partidos de derecha también emitieron su voto en las horas posteriores a la apertura de las urnas a las 7 de la mañana.

Bezalel Smotrich del sionismo religioso, votando en el asentamiento de Kedumim en Judea y Samaria, expresó su optimismo de que un gobierno de derecha encabezado por Netanyahu estaba a su alcance.

El líder de Yamina, MK Naftali Bennett, quien también está celebrando su cumpleaños, votó en Raanana, pidiendo al público que vote “para que finalmente, formemos un gobierno que se preocupe”.

MK Ayelet Shaked, la Yamin No. 2, emitió su voto en Tel Aviv y dijo que el partido “esta vez puede finalmente poner fin a este ciclo electoral interminable”.

“Prometo que si nos vota, no habrá quintas elecciones”, dijo.

Gideon Sa’ar, quien ha prometido que su partido New Hope no se unirá al gobierno de Netanyahu, votó en Tel Aviv flanqueado por simpatizantes, declarando que fue una “ocasión conmovedora para mí, tres meses y medio después de formar New Hope. Tenemos una dirección clara y grandes esperanzas para el futuro ”.

El miembro de mayor rango del partido gobernante Likud de Netanyahu en votar temprano fue el ministro de Salud, Yuli Edelstein, quien emitió su voto en Herzliya y declaró que irá a otras ciudades para hacer campaña por una alta participación entre los partidarios.

El líder de la oposición MK Yair Lapid, quien lidera el partido Yesh Atid, que se prevé que será el segundo más grande después de la votación, emitió su voto en Tel Aviv.

“Este es el momento de la verdad para el Estado de Israel y al final todo se reduce a dos opciones: un Yesh Atid fuerte o un gobierno ignorante, peligroso, racista y homofóbico que tomará el dinero de la gente trabajadora y se lo dará a la gente que no funciona ”, dijo.

El líder del partido Azul y Blanco Benny Gantz, votando en Rosh Ha’ayin, advirtió que Netanyahu instaurará un “régimen diferente” si gana. Gantz entró en un gobierno de unidad con Netanyahu después de las últimas elecciones que supuestamente lo verían rotar el cargo de primer ministro, pero la coalición cayó después de no aprobar un presupuesto estatal, un desarrollo ampliamente visto como diseñado por Netanyahu para evitar que Gantz se convierta en primer ministro.

Nitzan Horowitz, líder del partido de izquierda Meretz, calificó la votación como “la elección más dramática en las elecciones israelíes durante muchos años” mientras votaba en Tel Aviv.

La líder del partido laborista de centro izquierda, Merav Michaeli, comenzó su mañana con una visita a la plaza Rabin en Tel Aviv, donde el ex primer ministro y líder laborista Yitzhak Rabin fue asesinado en 1995. Estaba lista para votar más tarde ese día.

“Estas son elecciones muy importantes, están abiertas y en nuestras manos”, dijo a los periodistas. “Vine aquí al lugar donde todo se detuvo, porque prometo volver al camino de Rabin”.

“No debemos rendirnos”, dijo, refiriéndose al proceso de paz israelí-palestino.

