Líder supremo iraní: las promesas de EEUU no tienen credibilidad para Irán

En las últimas horas, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, anunció que no confía en las promesas de Estados Unidos sobre el levantamiento de las sanciones y solo volverá a sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear de 2015 una vez que Washington elimine por completo las medidas.

El gobierno de Joe Biden está explorando vías para restablecer el acuerdo nuclear de 2015 que Irán firmó con las principales potencias mundiales, pero que fue abandonado en 2018 por el presidente Donald Trump, que volvió a imponer sanciones.

Estados Unidos y las otras potencias occidentales que firmaron el acuerdo de 2015 parecen estar en desacuerdo con Teherán sobre qué parte debe volver al acuerdo primero, lo que hace poco probable que las sanciones estadounidenses que han paralizado la economía de Irán puedan ser eliminadas rápidamente.

“Confiamos en Estados Unidos en la época de Obama y cumplimos nuestros compromisos. Pero no lo hicieron. Los estadounidenses dijeron sobre el papel que se levantarían las sanciones, pero no las levantaron en la práctica”, señaló Jamenei en un discurso en la televisión estatal, y agregó: “Sus promesas no tienen credibilidad para nosotros”.

“Sobre el papel dijeron que se levantaban las sanciones, pero dijeron a cualquier empresa que quisiera firmar un contrato con nosotros que eso era peligroso y arriesgado. Ahuyentaron a los inversores. Los estadounidenses deben levantar todas las sanciones. Lo verificaremos y si las sanciones son realmente canceladas, volveremos a nuestras obligaciones sin ningún problema”, continuó Jamenei.

“Deben asumir que las sanciones seguirán vigentes y planificar la economía del país en función de las sanciones”, cerró el líder supremo, dirigiéndose a los funcionarios actuales y a los que podrían asumir el cargo tras las elecciones presidenciales del país en junio.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente