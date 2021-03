Profesores de inglés formados como embajadores no oficiales de Israel

La pandemia de COVID creó la necesidad de nuevos embajadores de buena voluntad que pudieran viajar.

En el año de la pandemia del coronavirus , cuando los israelíes no han podido viajar, los profesores de inglés que llegaron a Israel se han convertido en los nuevos embajadores de buena voluntad de Israel.

Veintiséis profesores que se ofrecieron como voluntarios para venir a Israel y enseñar inglés asistieron a un taller especial de la organización Israel-is, celebrado esta semana en el centro social de la plaza Atarim de Tel Aviv, con el objetivo de enseñarles cómo defender a Israel en el extranjero como no oficial. embajadores.

Israel-is opera en la estructura frente a la playa que anteriormente albergaba el club de striptease Pussycat. La organización ha capacitado a varios embajadores de buena voluntad en el pasado, principalmente jóvenes que realizan su viaje posterior al ejército por todo el mundo.

La pandemia de coronavirus ha cambiado todo esto, sin embargo, obligando a la ONG a reclutar a otras personas para que sirvan como embajadores de Israel, poniendo a estos nuevos ‘reclutas’ en un taller adecuado para ellos.

Siendo educadores de lengua inglesa, muchos de ellos vinieron a Israel como parte del programa Masa Israel Teachers Fellows, un programa de la compañía ‘Experiencia Israelí’ en cooperación con el Ministerio de Educación.

“Esta no es mi primera vez en Israel, pero es absolutamente la más significativa”, dijo Zoe Zeidler, de 24 años, quien enseña en la Escuela Renanim en Rishon Lezion. “Este taller me preparó para mi regreso a los Estados Unidos. Sé que ahora no puedo hablar solo de la población israelí, sino también de Israel como país ”.