Avraham Duvdevani: Trayendo vientos de cambio a KKL-JNF

“Renueve nuestros días como en el pasado”, para devolver a KKL-JNF el propósito original para el que se fundó hace 120 años.

Me reuní con Avraham Duvdevani en la sede del KKL-JNF en Modi’in, varios meses después de su nombramiento como presidente mundial del Fondo Nacional Judío Keren Kayemeth LeIsrael. Mi primera impresión fue que “Duvdev” (como lo apodan los amigos) se siente cómodo en su propia piel y no se detiene al responder preguntas. Golpeó su escritorio para enfatizar puntos, me miró directamente a los ojos y salpicó sus respuestas con historias y anécdotas de su vida profesional, que abarca más de 50 años en puestos de alto nivel en la Agencia Judía, World Bnei Akiva, Orot Israel College y la Organización Sionista Mundial.

“Me desempeñé como presidente de la Organización Sionista Mundial durante 10 años”, dice Duvdevani. “A mi edad, podría irme a casa y retirarme. Pero sentí un llamado, instándome a quedarme para una tarea más, a ser el jefe de Keren Kayemeth “.

¿Por qué Duvdevani, a los 75 años, con su lista de logros impresionantes, asumiría el papel en KKL-JNF?

Él responde: “Keren Kayemeth tiene un mandato específico con limitaciones muy claras. A lo largo de los años, se hicieron cambios allí. La visión de mis predecesores fue más allá de esos límites. No es que hubiera algo innatamente malo en sus planes, pero sentí que llevar a la organización de regreso a sus raíces la prepararía mejor para los desafíos que se avecinan. Dije que aceptaría el puesto de presidente del KKL-JNF para devolverlo a lo que era antes y a lo que se supone que es “.

Duvdevani recuerda su primera reunión de la junta como jefe de KKL-JNF.

“Todos estaban interesados ​​en mi visión de la organización, por lo que dije: ‘Renueve nuestros días como en el pasado’, para que KKL-JNF vuelva al propósito original para el que se fundó hace 120 años”. Mientras mira hacia atrás desde su silla, Duvdevani señala la bandera de la organización que se encuentra cerca de su escritorio y procede a dar una lección histórica y geográfica.

“La bandera KKL-JNF”, dice, “tiene tres colores principales: marrón, verde y azul. El propio Herzl estableció KKL-JNF en 1901 para comprar tierras, desarrollarlas y asentarlas. El marrón simboliza el suelo de la tierra de Israel “. Duvdevani dice que aún queda mucho por hacer para redimir, desarrollar y colonizar la tierra. “Hubo quienes dijeron que esta idea está pasada de moda y que necesitamos una nueva visión”, señala. “Yo digo que no está pasado de moda. Podemos desarrollar nuestra visión con esas cosas durante otros 40 años “.

A continuación, Duvdevani habla del color verde, que dice que representa la vegetación y la silvicultura del moderno Estado de Israel. KKL-JNF ha plantado más de 250 millones de árboles en Israel desde su fundación y, dice Duvdevani, “El mundo viene a nosotros para aprender cómo hicimos un bosque en el desierto”. Green, agrega, también representa el énfasis de KKL-JNF en el medio ambiente y la naturaleza y en conectar a las personas con la naturaleza. “Durante la corona, los bosques salvaron a Israel porque no había otro lugar adonde ir”. Duvdevani informa que cientos de miles de visitantes acudían en masa a los espacios verdes de Israel todos los fines de semana.

Finalmente, Duvdevani habla del azul, el tercer color de la bandera KKL-JNF. El azul, por supuesto, simboliza el agua, y habla con orgullo de los 230 embalses que KKL-JNF ha construido y los numerosos arroyos que la organización ha limpiado y convertido en parques y senderos naturales. Duvdevani dice que los trabajadores de KKL-JNF en el campo están encantados de ver que la organización está regresando a sus raíces, tanto literal como figurativamente.

Él dice que KKL-JNF utilizará su experiencia en el desarrollo de la tierra, el medio ambiente y la gestión del agua para ayudar a resolver la crisis climática y está estableciendo un gran centro para abordar el problema. “Eso es parte de nuestro mandato”.

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, Duvdevani y KKL-JNF fueron noticia tras la decisión preliminar del comité de gestión de la organización de asignar fondos para la posible compra de terrenos sobre la Línea Verde en Judea y Samaria. Cuando se le preguntó por sus comentarios sobre el tema, Duvdevani respondió de manera clara y contundente: “Ni un shekel o dólar que proviene de donaciones se utiliza para las actividades del KKL-JNF en la Línea Verde. Esa ha sido siempre la política de la organización y siempre lo será “.

Duvdevani dice que el anuncio de la reciente decisión del KKL-JNF fue malinterpretado y malinterpretado. La compra de tierras en Judea y Samaria, que se realiza con los fondos propios de la organización, ha sido la política del KKL-JNF durante muchos años, señala, mucho antes de que asumiera el cargo. De hecho, Duvdevani se encargó de convertir la política ya existente en Judea y Samaria en una política oficial.

“Solo como referencia, la administración anterior asignó más tierras en Judea y Samaria de lo que proyectamos asignar ahora, un modesto total de 38 millones de NIS”. Duvdevani señala que durante el mandato de la administración anterior, se nombró una comisión para examinar los diferentes aspectos de la compra de tierras de la organización en Cisjordania, y la decisión fue aprobada por el exjefe del Tribunal de Distrito de Beersheba, el juez Joseph (“Sefi” ) Solo. Para reforzar su punto, Duvdevani también cita una carta escrita en 1968 por el entonces primer ministro Levi Eshkol a Yaakov Tsur, el director del KKL-JNF en ese momento, en la que afirmaba el derecho de la organización a comprar tierras en todo el país.

Avraham Duvdevani es mucho más que la publicidad reciente que lo ha acompañado. Duvdevani sirvió como paracaidista en las FDI, participó en la liberación de la Ciudad Vieja de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días y luchó en la Guerra de Yom Kippur en el Canal de Suez seis años después. Fue durante su extenso período de servicio en el frente durante la guerra de Yom Kipur que decidió hacer de la educación el trabajo de su vida.

“Los paracaidistas estuvieron conmigo durante cuatro meses y medio”, recuerda. “Empezaron a plantear todo tipo de cuestiones ideológicas. Decidí en ese momento que no iba a hacer un doctorado en educación. En cambio, decidí ir al campo para fortalecer la educación judía “. Duvdevani pertenece a la vieja escuela, y esto se ilustra mejor con el pequeño cuaderno de espiral que guarda en el bolsillo delantero izquierdo de la camisa para anotar notas y pensamientos importantes. “Me toma 20 segundos escribir en mi cuaderno, pero me toma tres minutos con mi celular. Es más rápido y eficiente ”, dice con una sonrisa en su rostro.

El mandato de Duvdevani como director de KKL-JNF es de dos años y medio, con la opción de dos años y medio adicionales. Tiene una colección de 3500 Hagadot de Pascua en su casa, y sueña con organizarlas y escribir su propia Hagadá de orientación sionista cuando se jubile. Él atribuye su éxito en la vida a su esposa, Dina, y atribuye el camino que eligió para ayudar al pueblo judío en todo el mundo al de su difunto padre, Baruch Duvdevani, quien dirigió el Departamento de Aliyah de la Agencia Judía y trajo cientos de miles de inmigrantes a Israel.

A pesar de las largas horas y el estrés que conlleva la partida KKL-JNF, Avraham Duvdevani se está divirtiendo.

“Estoy trabajando muy duro estos días”, dice Duvdevani, “pero es fácil para mí porque amo cada minuto de mi trabajo”.

