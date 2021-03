La Corte internacional de La Haya y su intención injustificable

En las últimas horas, la Corte Penal Internacional de La Haya determinó que abrirá una investigación formal sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos.

Radio Jai dialogó con Matty Zwaig, analista político en Israel, quien dio más detalles acerca del tema y, además, comentó cómo está el país respecto al coronavirus.

Se tornó polémica la decisión de la Corte ya que Israel, como otros tantos países, no forma parte de la misma, entonces ¿cuál es la legalidad de la jurisdicción para juzgarla? “La legalidad esta puesta en tela de juicio, no solo porque Israel no haya firmado y no sea parte de eso, sino que teóricamente el mandato de la Corte Internacional de la Haya está puesto para poder investigar países que son reconocidos por las Naciones Unidas”, argumentó Zwaig. “Y lo que es llamado Palestina no es considerado aún un país y, por lo tanto, las cosas que suceden ahí no tendrían que ser investigadas”.

El país comandado por Benjamín Netanyahu expresó su desacuerdo. “Desde el punto de vista israelí, la parte militar y política, han tachado de sesgada y de mala intención las decisiones de esta Corte Internacional ya que no tienen ningún interés, después de tener testigos y miles de pruebas, de investigar cosas terribles como la matanza con armas químicas contra la población de Libia o las matanzas que hay en Irán contra los opositores”.

“Cuando se habla de crímenes de guerra, se habla de crímenes que son hechos de forma intencional contra personas y especialmente contra civiles, y no es este el caso”.

Por otro lado, Zwaig se refirió a las conversiones no ortodoxas al judaísmo reconocidas por la Suprema Corte de Israel. “Lo que hizo la suprema corte de justicia es totalmente justificado desde el punto de vista que le dio durante años las posibilidades a la Knesset de llegar a hacer leyes que ordenen el asunto de las conversiones”.

¿Para cuándo Israel podría volver a la normalidad que todos conocemos?. “Llegamos a los 5 millones de vacunados y está bajando la cantidad de gente que se está muriendo, pero no se está dejando de lado el hecho de que se está viviendo en un clima de pandemia”. “El país está volviendo a un tipo de normalidad que teóricamente luego de Pesaj va a ser total”.

