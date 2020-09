“Israel siempre ayudó y ayudará a la República Dominicana”

Radio Jai dialogó con el embajador de Israel en la República Dominicana Daniel Biran, para conocer sobre la ayuda que Israel presta a ese país para paliar las consecuencias de la pandemia.

Biran comenzó señalando que “las relaciones entre la República Dominicana e Israel son históricas, pues en 1938 abrió sus puertas a los refugiados judíos que escaparon de los nazis en Alemania, por lo que Israel siempre le presta ayuda. Lo que hicimos en esta época del Covid es estar en contacto con el gobierno local para darle cualquier tipo de asistencia, lamentablemente ahora vía zoom. Donamos un generador para una planta que genera electricidad a un laboratorio” “Hace poco, agrega, donamos medicinas a los hospitales y en una semana vamos a donar más. Los hospitales también necesitan ayuda humanitaria, pues lamentablemente hace 10 días hubo inundaciones enormes, entonces hay familias afectadas a las que Israel ayudó y lo vamos a continuar haciendo. Además hay compañías israelíes que ofrecieron diferentes tipos de ayuda para controlar e identificar el Covid, así que, como vemos, estamos en un tipo de colaboración muy fuerte.”

Considerando que el embajador representa a Israel en otros Estados del Caribe, como Haití, que está junto, pero también en Granada, Antigua Bermuda y Santa Lucía, reflexionó sobre la situación general y cómo Israel brinda apoyo para esos países. Biran recordó que en Haití “estuve personalmente después del terremoto, hace 10 años y abrimos un hospital, Trauma Center, que funciona hasta hoy, dentro de poco vamos a enviar medicinas para ayudar a los haitianos en la lucha contra el Covid. En las otras islas la situación está mejor, con Jamaica estamos en contacto, aunque ellos no necesitan por ahora ningún tipo de ayuda, pero siempre estoy en alerta con todos los países en los que soy concurrente para ver si Israel puede ayudar en algo. Es muy importante señalar que siempre estamos listos para ayudar, esa es nuestra fe, la del el pueblo judío. Puedo citar, por ejemplo, que un mes después de llegar al país adoptamos aquí un orfanato con 40 niños y a partir de este momento cubrimos sus necesidades. Dentro de poco también vamos a donar computadoras que los estudiantes podrán usar en el colegio. Nosotros ayudamos, esta es nuestra fe y gracias a D´s Israel es un país con mucho poder económico”.

Respecto a la pandemia el embajador, que tiene un Máster en Salud Pública y Gestión de Emergencias y Desastres, señaló que “es la primera vez que no sólo tenemos que luchar frente a un enemigo que es invisible, que no sabemos dónde está y llega todos, a blancos, negros, judíos, musulmanes, cristianos; a todos. Pudimos aprender diferentes temas, primero prepararnos para la emergencia, no esperábamos la pandemia pero, estamos listos en Israel, aunque no es un secreto que lamentablemente ahora hay un rebrote, una segunda ola, pero todavía estamos en un tipo de sistema y control muy claro”.

“Gracias a D´s, dijo Biran, entramos a esta pandemia con una situación económica muy buena, con una sistema de telemedicina que ayudó y ayuda hasta hoy a miles de personas que no tienen que salir de sus casas para consultar con un doctor, para traer medicinas etc.; pero estamos ahora en una situación que tenemos que enfrentar y tomar nuevas medidas, especialmente en estos Iamim Noraim, las Altas Fiestas, que son los días más importantes del pueblo judío, cuando todos quieren ir a la sinagoga. Son cosas que tenemos que combinar, pero esta es una lucha que no vamos a perder. Yo quiero mencionar que espero que todos aprecien las cosas pequeñas, vamos a apreciar a cualquier persona en el mundo que necesita ayuda, no solo en Israel, podemos ayudarnos uno a otro y a pesar de esto prepararnos para la emergencia, pues no puedo decir que el mundo va a cambiar, porque el mundo ya cambió y hay muchas oportunidades en esta pandemia y en Israel vamos a aprovecharlas”, finalizó el embajador.

