“La causa de Hotesur está parada porque hay una politización excesiva de la actividad judicial”

Luego de la absolución de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y del gobernador Kicillof, Radio Jai dialogó con Leandro Halperín, legislador porteño del bloque Evolución Radical, acerca de esta polémica sentencia judicial y del futuro en los tribunales de la ex presidenta.

“Creo que la absolución de Cristina Kirchner y Axel Kicilof no tiene que ver con el cambio de ministro de Justicia, creo que es un caso paradójico porque la vicepresidenta agravió a este tribunal, dando una explicación del lawfare y que ella se considera víctima en este causa, incluso llegando a darse una supuesta condena a ella misma. Creo que es una causa floja contra la ex presidenta, de esas causas que no debían haber sido iniciadas, porque son acciones políticas que a mi criterio no están en la esfera de la justicia pero lamentablemente todo cae en la grieta hoy en día”.

“Ella (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que el tribunal en cuestión ayudó a que Macri ganara las elecciones, y diciendo esto no reconoce la división de poderes, no tiene espíritu autocrítico y falta el respeto a la voluntad popular diciendo que se gana las elecciones por el accionar de un tribunal y no por lo que uno haya hecho en el gobierno. Por otra parte, parece no conocer como funciona el sistema judicial, el tribunal oral no es el mismo que hace la instrucción de la causa ni la eleva a juicio, ese doble control que tiene nuestro sistema judicial es una garantía para los imputados y para la sociedad, para que no haya animosidad, incluso esta doble instancia judicial es lo que benefició a la ex presidenta, demostrando que a veces opinamos en base a criterios que poco y nada tienen que ver con lo que pasa en la justicia, y también lamentablemente con las prioridades que la sociedad tiene, porque esta causa se debería haber cerrado mucho antes, hay investigaciones mucho más complejas que tendrían que haber llegado a un buen puerto hace rato, como la causa Hotesur”.

Según Halperín: “La causa de Hotesur está parada porque hay una politización excesiva de la actividad judicial. También hay un código procesal muy flexible para demorar el proceso y porque muchas veces la justicia tiene complicidad, nosotros impulsamos el juicio por jurados para que el veredicto no se demore y no sospechemos de la complicidad de la justicia, para que sea la sociedad que decida quién es responsable de cometer un delito, inclusive los delitos por corrupción”, expresó Halperín.

“Creo que esta noticia no es un indicio de como se podrían resolver el resto de las causas de la ex presidenta, las tendencias tienen que ser autosuficientes, lo que se juzgó son determinados hechos, yo considero sin prejuicio defender una mirada muy crítica de el gobierno de Cirstina Kirchner, esto fue una pésima decisión política pero no fue un delito. Sin embargo hay otras causas que está mucho más complicada la ex presidenta, en donde las pruebas del delito son contundentes y me parece que todo el circo que se armó en este causa tiene que ver con una estrategia de cara a los próximos juicios, en donde es muy probable que la ex presidenta reciba una sentencia condenatoria por corrupción”.

Finalmente, consultado sobre la teoría de que la vicepresidenta utiliza al presidente Fernández para que se deshaga de sus causas judiciales, el entrevistado concluyó: “Creo que el presidente aunque quisiera no podría, por un lado no estoy convencido de que esa sea su voluntad ni veo indicios en la gestión de Losardo sobre que eso podría ser una política pública, para mi eso no ha pasado pero aunque pase, las pruebas colectadas ya están terminadas, la instrucción ya finalizó y las causas más complicadas de la vicepresidenta están elevadas a juicio oral, por lo tanto me parece que no hay ministro de justicia que pueda borrar las pruebas que están en los expedientes. Es tarea de los jueces y del tribunal oral resolver si es culpable o no, y ahí todos podemos sospechar, reitero que la mejor manera de resolver esta cuestión es la que establece la constitución, el juicio por jurados”.

