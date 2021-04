El Presidente debe tener esa sensación de ser “el pato de la boda”

En Argentina, además de la situación sanitaria y social complicada, se le suma una situación política preocupante. Para “entender” lo que nos está pasando, y conocer sobre el panorama político que se presenta, Radio Jai dialogó con el analista Marcos Novaro.

“La calma política que se vivió en 2020, se fue deteriorando de a poco, y hoy hay una gran preocupación para la población, por el recrudecimiento de la polarización, que los gestos iniciales de cooperación entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires), habían sido efímeros. Recordemos el manotazo a los recursos de la Ciudad, un momento crítico”. El año 2020 se cerró en un clima parecido al de 2010-2011, pero ahora la situación es aún más dramática en temas de polarización, porque hay muchos conflictos superpuestos, todos ellos son dramáticos y urgentes: La segunda ola del Covid y el recrudecimiento de la inflación y de los problemas económicos, que parece que van camino a complicarse más. Eso, sumado a un conflicto político, que tiene ramificaciones institucionales complicadas, hace un combo muy tóxico. A todo ello, el gobierno nacional está en su peor momento en cuanto a confianza, Alberto Fernández al principio de la cuarentena, en marzo del año pasado, había logrado un clima de relativa confianza, pero “hoy estamos en niveles de desconfianza mayúsculos”, hay un deterioro de la palabra presidencial, de la unidad del gobierno nacional y un clima de riesgo de anomia social en donde nadie sabe a qué atenerse, y eso es lo que parece más preocupante”.

-Sobre quién realmente gobierna la Argentina, (cuál de los Fernández), sobre el clima de conflicto que se vive internamente en el oficialismo y con ataques a la oposición, que se percibe constantemente, Novaro dijo:

“El hecho de que Alberto Fernández se haya puesto tan virulento contra Rodríguez Larreta, se explica en que “está desesperado” por el desdibujamiento de su rol dentro del propio gobierno, por obra de sus propios socios, y que Alberto cree que en el conflicto va a encontrar la forma para resolver la situación; pero en condiciones tan precarias, con cuestiones urgentes que atender, con la sociedad tan desconfiada, es un arma muy peligrosa, porque Alberto es pasible de ser ignorado por buena parte de la sociedad, y al mismo tiempo vilipendiado por los propios.

“El Presidente, debe tener esa sensación de ser “el pato de la boda” para Cristina, Kicillof , sindicalistas, gobernadores, sino, por qué en esta situación, seguiría agitando los temas que le interesan a Cristina, como la seducción hacia Rusia y China, tratando de caerle bien a Venezuela, o estar hablando del juicio, del lawfere… Está tratando de abrazarse a Cristina para que no lo dejen solo”.

“Es una situación muy penosa que él mismo se buscó”, opinó Novaro. Y eso explica esa virulencia contra Larreta, a quien tildo de “falso, mentiroso, que lo había decepcionado y que todo era su culpa”, luego de una conferencia de Prensa donde él mismo había dicho que se habían puesto de acuerdo. “Está un poco fuera de control, Alberto”.

-Sobre el resultado de las próximas elecciones legislativas, si ellas no resultaran favorable al oficialismo, el analista afirmó que “eso va a ser casi inevitable”, porque el Frente de Todos va a perder votos en donde el peronismo es más moderado; que los va a perder también en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Santa fe, Entre Ríos, Mendoza; y tal vez no le vaya tan mal en el conurbano, donde “están poniendo toda la plata que le sacan al resto del país”. Y quizás, tampoco le vaya tan mal en las provincias donde no hay competencia política, como Formosa. Va a parecer un peronismo bastante radicalizado y feudal que se mantendrá en pie, un peronismo moderado debilitado.

“Ese es un posible y muy mal escenario, porque va a dar lugar a más polarización”. Cristina no va a abandonar su tesitura y es muy probable que no haya acuerdo con el Fondo y que la estrategia económica se siga radicalizando. Las perspectivas para la Argentina pueden que sean aún más negras. No creo que las elecciones de octubre ayuden a mejorar esta situación, es más probable que las empeoren.

-Acerca del escenario dentro de Juntos por el Cambio, dijo que las relaciones internas se simplifican por la dinámica que tiene el gobierno: “no es tan difícil ahora para Larreta y Patricia Bullrich ponerse de acuerdo sobre lo que vayan a hacer con los candidatos en la Ciudad, tampoco en la Provincia, donde las perspectivas son más claras, y cada día que pasa, María Eugenia Vidal, está más obligada a ser candidata”.

“No veo allí el problema, el problema para la oposición, es poder construir una alternativa viable, que no repita las debilidades de la experiencia de 2015, y eso no va a ser posible sin socios peronistas “la pata peronista”, la que está tratando de organizar Miguel Ángel Pichetto, no está creciendo, no está funcionando: “Sí, junta gente, pero sin un solo voto”. Se tiene que construir una alternativa viable, con lo que tienen no alcanza.

“Aún ganando relativamente bien en las próximas elecciones legislativas, y con perspectivas favorables para 2023, no creo que Juntos Por el Cambio ofrezca una alternativa para poder gobernar en una situación dramática como la que se va a heredar, y eso es lo que opina mucha gente, no va a haber una alternancia en donde las cosas se resuelvan, sino un gobierno débil que no va a poder hacer los cambios que vayan a hacer falta”.

“Hay que resolver la manera de ampliar la coalición con sectores importantes del peronismo”, cerró Marcos Novaro.

MARCOS NOVARO es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Teoría Política Contemporánea” en la Carrera de Ciencia política y columnista de actualidad en TN. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) y “Dinero y poder, la difícil relación entre empresarios y políticos en Argentina” (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2019).

Por CL/RJ

