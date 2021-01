Coronavirus en Israel: “La mayoría de la gente quiere vacunarse”

La doctora Carolina Tannenbaum Baruchi, quien supervisa un centro de vacunación en Israel, dialogó con Radio Jai, y brindó un panorama de la situación de covid y de la campaña de vacunación.

Tannenbaum dijo que ya han comenzado a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Recordó que la primera dosis, hasta ahora la habían recibido las personas mayores de 60 años, el personal del sistema de salud y personas con enfermedades del sistema inmunológico. Ya pasados los 21 días de la primera dosis, reciben la segunda tal, como estaba asegurado. Con ello, pueden pasar ese límite, y abrir la vacunación para los mayores de 45 años.

El número de casos de covid en Israel continúa siendo muy alto, y sobre cuándo debería notarse que el efecto de la vacuna en la población, una baja en los contagios, la doctora Tannenbaum indicó que eso depende de la cantidad de gente que se vacune, y que, “gracias a Dios, en Israel la mayoría de la gente quiere vacunarse”, que cree que en dos semanas más podrán a comenzar a ver la baja de casos de covid. Estimó que la suba de ellos se debe a la época del año, a que estén encerrados en sus casas, también porque en algunas ciudades no respetan las normas de protocolo sanitario.

Carolina desempeña sus tareas en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, en un centro en el que vacunan entre 700 y mil personas por día. Cerca de allí, se encuentra el barrio ultraortodoxo de Bnei Brak, y comenta la especialista, que de allí reciben mucha gente que viene a vacunarse, que son solamente los grupos muy extremistas quienes no lo hacen, que son los que realizan bodas y reuniones violando los protocolos, y que, dentro de grupos laicos, también hay gente que no se vacuna. Y añadió que, mucha gente joven, espera al final de día para averiguar si quedaron vacunas disponibles para aplicárselas, (las que hubieran quedado de personas con turnos asignados que por alguna razón no se presentaron que si no quedarán inutilizadas).

Los docentes, en las primeras tres semanas del comienzo de la campaña, no estaban dentro de los grupos convocados para vacunarse, porque no correspondían a los grupos de prioridad establecidos, pero desde hace una semana, entró al programa por una presión social muy grande.

Respecto de la cantidad de dosis suficientes, informó Carolina, que ya tienen reservadas todas las que corresponden a la segunda dosis, y que ya tienen vacunas suficientes para continuar con el plan de vacunación diseñado. “Va a crecer la cantidad de gente vacunada”, expresó con entusiasmo Tannenbaum; porque ya un grupo recibirá la segunda dosis, y al suministrarse a los nuevos grupos, en dos o tres semanas, más de la mitad de la población de Israel ya estará vacunada.

