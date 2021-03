Deborah Lipstadt, destacada erudito sobre el Holocausto: El símbolo nazi del CPAC fue “una gran sorpresa”

La historiadora también analiza el último brote de antisemitismo en el Congreso y cómo está ayudando a llevar ante la justicia a los supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.

Mejor conocida por defenderse con éxito del negador del Holocausto David Irving, en lo que va de año, la profesora Deborah Lipstadt ha recurrido a los medios de comunicación y ha respondido al antisemitismo que emana principalmente del ciberespacio, incluido QAnon y las teorías difundidas por la congresista Marjorie Taylor Greene, que fue sancionada a principios de febrero por el Congreso.

La aclamada profesora de la Universidad de Emory está atenta a la reunión de CPAC en Orlando, donde la forma del escenario ha sido comparada con un símbolo usado por los principales oficiales de las SS.

Lipstadt también es testigo experta en la demanda federal presentada contra los organizadores de la manifestación “Unit the Right”, de 2017 en Charlottesville, Virginia. Los demandantes la presentaron en Sines v. Kessler, una demanda respaldada por Integrity First for America contra neonazis y supremacistas blancos. Durante la reunión de dos días en agosto de 2017, Heather Heyer murió y varias personas resultaron heridas.

Aunque la manifestación en Charlottesville tuvo lugar hace más de tres años, Lipstadt ve vínculos entre la retórica y las teorías conspirativas que se exhiben en Virginia y los brotes más recientes de antisemitismo.

“El antisemitismo es omnipresente. Eso es lo que lo diferencia de otros prejuicios: puede provenir de todas las direcciones. Viene en diferentes grados, diferentes expresiones, diferentes peligros según la época y la época”, dijo Lipstadt.

Incluso si se tomaran medidas para expandir la educación sobre el Holocausto, dijo Lipstadt, probablemente todavía habría antisemitismo.

“[La educación sobre el Holocausto] no es una fórmula mágica”, dijo Lipstadt. “El Holocausto debería ser parte de un módulo más amplio sobre antisemitismo. Pero, ¿las personas, especialmente las personas del liderazgo, necesitan educación para saber que la teoría de que los judíos usan láseres espaciales para iniciar incendios no solo son absurdos sino peligrosos?

“Esfuerzos para enfrentar a las comunidades entre sí”

El grupo de demandantes que lleva a juicio a los organizadores de “Unit the Right” está acusando a los acusados ​​de “conspiración civil”, según se define en la Ley del Ku Klux Klan de 1871. El juicio comenzará en octubre, aunque ha habido varios retrasos.

Durante las semanas previas a la manifestación de 2017, los organizadores alentaron la violencia a través de “The Daily Stormer” y otras plataformas. Gran parte de la retórica apuntaba a los judíos, que a menudo se expresaba con admiración por Hitler y el Holocausto.

“La ideología, los símbolos y la retórica que se exhibieron en la manifestación Unit the Right encajan cómodamente dentro de una larga tradición de antisemitismo y comparten la tradición que llevó al asesinato violento de millones de judíos en el Holocausto”, escribió Lipstadt. en su informe experto de 48 páginas.

También demuestra la autora que los motivos anti-negros y antisemitas transmitidos por los organizadores estaban fuertemente entrelazados. Aunque a los acusados ​​a menudo se les llama “supremacistas blancos”, su odio hacia los judíos y los negros es indistinguible, dijo Amy Spitalnick, directora del grupo no partidista y sin fines de lucro Integrity First for America.

“Es importante comprender que el antisemitismo es el núcleo de la supremacía blanca que ha alimentado tanta violencia en los últimos años”, dijo el Spitalnick a The Times of Israel. “Es por eso que los esfuerzos para enfrentar a las comunidades entre sí son tan peligrosos: nuestros destinos están profundamente interconectados. No puedes asumir una forma de odio sin enfrentarte a todas”.

Financiado por donantes privados y colectivamente en línea, el liderazgo de Integrity First for America incluye a varios activistas judíos. Su estrategia de acercamiento a las sinagogas y otras comunidades religiosas ha alentado a las personas a luchar contra el extremismo con sus voces.

Desde Charlottesville, dijo Spitalnick, una conspiración que involucró a negros y judíos ha sido particularmente potente. “Los ataques de supremacistas blancos desde Charlottesville, Pittsburgh, Christchurch, Poway y El Paso han sido motivados por la vil teoría del ‘gran reemplazo’: la idea de que los judíos son titiriteros que orquestan el ‘reemplazo’ de la raza blanca a través del apoyo a inmigrantes, refugiados, comunidades de color, etc ”, dijo Spitalnick.

Entre las antiguas teorías de la conspiración vendidas por los acusados, los judíos son comunistas empeñados en dominar el mundo. Un acusado estudiado en el informe de Lipstadt, Jeff Schoep, dijo que quería decirle a Hitler: “Gracias por su sacrificio, y espero haberlo honrado de alguna manera al continuar la lucha”.

“La ADL informó que casi todos los asesinatos de extremistas en los Estados Unidos fueron cometidos por extremistas de derecha”, dijo Spitalnick. “El Departamento de Seguridad Nacional calificó la supremacía blanca como la ‘amenaza más persistente y letal’ para nuestro país, y el FBI confirmó que los crímenes de odio alcanzaron sus niveles más letales. Informe tras informe afirma que nos enfrentamos a una crisis de extremismo de extrema derecha ”, dijo Spitalnick.

Por MB/RJ

Con información de The Jerusalem Post.